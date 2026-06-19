Las personas que estén buscando empleo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para conectarse con empresas de diferentes sectores económicos. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció una jornada de empleabilidad que ofrecerá más de 600 vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionales.

La iniciativa se desarrollará el jueves 18 de junio de 2026 y contará con la participación de empresas privadas interesadas en incorporar talento humano para áreas como servicios, comercio, industria y tecnología.

La jornada se llevará a cabo en distintos puntos de atención ubicados en las localidades de Suba, Barrios Unidos y el Centro Internacional, con el propósito de acercar las oportunidades laborales a los ciudadanos y facilitar los procesos de selección.

Los interesados podrán asistir entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para participar, deberán presentar varias copias de su hoja de vida actualizada y estar preparados para posibles entrevistas con representantes de las empresas participantes.

La convocatoria está dirigida a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, por lo que incluye oportunidades para perfiles operativos, técnicos y profesionales.

Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico recomendaron a los asistentes llegar con anticipación y consultar previamente los canales oficiales de la entidad y de la estrategia Bogotá Trabaja para conocer los requisitos específicos de cada vacante y las empresas que harán parte de la jornada.

Con esta actividad, el Distrito busca fortalecer la conexión entre los ciudadanos que buscan empleo y las empresas que requieren personal, ampliando las oportunidades de acceso al mercado laboral formal en la capital.