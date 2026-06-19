Cada año miles de personas utilizan la bicicleta como medio de transporte en Bogotá. Sin embargo, el hurto de estos vehículos sigue siendo una de las principales preocupaciones para los ciclistas. Por eso, el Distrito mantiene habilitado el Registro Bici Bogotá, una herramienta que permite identificar las bicicletas y facilitar su recuperación en caso de robo.

El registro asocia cada bicicleta con el documento de identidad de su propietario, lo que ayuda a demostrar la propiedad legítima del vehículo y dificulta su comercialización ilegal.

Además de servir como mecanismo de protección, la plataforma también permite verificar el estado de bicicletas usadas antes de comprarlas, una medida que puede evitar que los ciudadanos adquieran vehículos reportados como robados.

¿Cómo registrar una bicicleta en Bogotá?

El proceso puede realizarse de manera virtual a través del portal oficial del Registro Bici Bogotá.

Para completar el trámite es necesario:

Registrarse con los datos personales y un correo electrónico.

Ingresar la información de la bicicleta, como marca, modelo y número de serie.

Cargar fotografías claras del vehículo, incluyendo imágenes donde sea visible el número de serie.

Confirmar la información y guardar el registro.

Una vez completado el proceso, la bicicleta quedará vinculada al propietario dentro de la base de datos oficial.

¿Cómo verificar una bicicleta usada antes de comprarla?

Si está pensando en adquirir una bicicleta de segunda mano, el Distrito recomienda consultar previamente su estado en el sistema.

Para hacerlo, debe ingresar a la sección de consulta del portal oficial y digitar el número de serie de la bicicleta. La plataforma permitirá verificar si el vehículo tiene algún reporte asociado por hurto o pérdida.

Esta revisión puede convertirse en una herramienta clave para evitar fraudes y reducir la comercialización ilegal de bicicletas robadas.

Recomendaciones para los ciclistas

Las autoridades recomiendan registrar tanto bicicletas nuevas como usadas para fortalecer los mecanismos de identificación y recuperación.

Asimismo, aconsejan reportar cualquier caso de hurto de manera inmediata y complementar el registro con medidas adicionales de seguridad, como el uso de candados certificados y estacionamientos seguros.

El Registro Bici Bogotá se ha convertido en una de las principales herramientas para proteger a los ciclistas de la ciudad y fortalecer las acciones de prevención frente al robo de bicicletas.