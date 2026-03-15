TransMilenio cambia el pago del pasaje: ya no será necesaria la tarjeta TuLlave

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, comenzó a implementar una nueva forma de pago del pasaje que permitirá a los usuarios ingresar a las estaciones sin necesidad de utilizar la tradicional tarjeta TuLlave.

La medida hace parte del proceso de modernización del sistema de recaudo del transporte público en la capital y busca facilitar el acceso al servicio mediante herramientas digitales y métodos de pago más ágiles.

Con este nuevo mecanismo, los pasajeros podrán validar su ingreso utilizando tarjetas débito o crédito sin contacto, así como dispositivos móviles que tengan activadas billeteras digitales.

¿Cómo funcionará el nuevo método de pago?

El nuevo sistema utiliza tecnología de pago sin contacto conocida como EMV, que permite realizar transacciones acercando la tarjeta o el dispositivo al lector, sin necesidad de insertarla ni digitar claves.

En la práctica, el usuario solo debe acercar su tarjeta bancaria o su teléfono móvil al lector instalado en los torniquetes de las estaciones para pagar el pasaje y acceder al sistema.

Esto significa que los pasajeros podrán ingresar utilizando tarjetas de franquicias como Visa o Mastercard, o esas mismas tarjetas vinculadas a billeteras digitales en celulares o relojes inteligentes.

Con esta alternativa, el sistema busca ampliar las opciones de pago y reducir la dependencia exclusiva de la tarjeta TuLlave, que durante años ha sido el principal medio de acceso al servicio de transporte.

Estaciones donde ya funciona el sistema

Por ahora, la nueva modalidad se encuentra en fase piloto y solo está habilitada en algunas estaciones del sistema.

Entre los puntos donde ya funciona el mecanismo se encuentran la estación El Tiempo – Cámara de Comercio y el Portal Norte.

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En estos lugares, los usuarios pueden probar el nuevo método acercando su tarjeta bancaria o su celular al lector instalado en los accesos del sistema.

Las autoridades esperan que, dependiendo de los resultados de esta fase piloto, el sistema pueda ampliarse progresivamente a más estaciones y portales de la red de transporte en Bogotá.

¿Desaparecerá la tarjeta TuLlave?

A pesar de la implementación de esta nueva tecnología, la tarjeta TuLlave no desaparecerá y seguirá funcionando normalmente dentro del sistema.

Las autoridades han explicado que el objetivo no es reemplazarla, sino ofrecer más alternativas para que los usuarios puedan pagar el transporte público de forma más rápida y sencilla.

De hecho, quienes cuentan con la tarjeta personalizada continuarán accediendo a beneficios que no están disponibles con los pagos bancarios, como los transbordos gratuitos dentro de un tiempo determinado, la posibilidad de realizar viajes a crédito y la recuperación del saldo en caso de pérdida o robo.

Con la implementación de estos nuevos métodos de pago, TransMilenio busca avanzar en la modernización del transporte público en Bogotá y alinearse con modelos de movilidad utilizados en otras ciudades del mundo, donde el acceso al sistema ya puede realizarse directamente con tarjetas bancarias o dispositivos móviles.