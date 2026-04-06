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Bre-B ha movilizado más de $100 billones en seis meses de operación

Lun, 06/04/2026 - 15:43
El sistema de pagos inmediatos del Banco de la República ya suma millones de usuarios y transacciones en el país.
Bre-B Banco de la República
Créditos:
Referencia / Pexels (i) y Banco de la República (d)

A seis meses de su entrada en operación, el sistema de pagos inmediatos Bre-B, operado por el Banco de la República, ya supera los $100 billones en transacciones en Colombia.

Desde su lanzamiento el 6 de octubre de 2025, la plataforma ha registrado más de 34 millones de clientes, más de 103 millones de llaves y cerca de 638 millones de transacciones realizadas.

El sistema también ha logrado una amplia cobertura en el país, con 234 entidades financieras conectadas y más de 3 millones de comercios que aceptan pagos mediante códigos QR.

Según el Banco de la República, el 93% de las transacciones realizadas son por montos inferiores a $500.000, lo que evidencia que los usuarios utilizan Bre-B principalmente para pagos y transferencias cotidianas.

¿Cómo funciona y qué debe tener en cuenta?

Uno de los elementos clave del sistema son las llamadas “llaves”, que funcionan como identificadores vinculados a una cuenta o depósito electrónico.

Este dato es el que el usuario debe compartir para recibir dinero, sin necesidad de entregar información bancaria adicional.

El registro de estas llaves no tiene costo y se realiza directamente desde la aplicación o página web de la entidad financiera.

Entre las principales recomendaciones para el uso seguro de Bre-B están no ingresar datos en enlaces sospechosos, evitar sitios web no oficiales y verificar siempre el nombre cifrado del destinatario antes de realizar una transferencia.

Además, es importante tener en cuenta que la llave no corresponde a la contraseña y que no es necesario descargar aplicaciones adicionales para operar el sistema.

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