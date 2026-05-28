La Policía Nacional activó su mayor despliegue de seguridad para las elecciones presidenciales de 2026: 120.000 uniformados, 94 aeronaves y monitoreo de inteligencia en tiempo real harán parte del operativo para garantizar un “voto seguro” el próximo 31 de mayo.

El anuncio fue realizado en el marco del denominado Plan Democracia, estrategia con la que las autoridades buscan anticipar y neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar el desarrollo de la jornada electoral en Colombia.

Según la Policía Nacional, el operativo fue diseñado tras procesar más de 240.000 datos e informaciones de inteligencia electoral mediante el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), mecanismo encargado de monitorear riesgos y alertas en tiempo real.

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El análisis permitió identificar zonas con posibles afectaciones durante las elecciones. De acuerdo con la institución, 32 municipios presentan alertas por fenómenos violentos, principalmente en Cauca, Tolima y Antioquia. Además, 38 municipios registran riesgos asociados a fenómenos no violentos que podrían impactar la transparencia electoral, especialmente en Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.

Para garantizar la seguridad del proceso democrático, la Policía tendrá presencia prioritaria en 7.694 de los 13.489 puestos de votación del país, equivalentes al 57 % del total nacional. Asimismo, cubrirá el 90 % de las mesas electorales, es decir, 106.598 de las 118.346 habilitadas.

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El dispositivo de seguridad contará además con 94 aeronaves tripuladas y no tripuladas, destinadas a labores de vigilancia aérea, monitoreo y reacción inmediata en diferentes regiones del país.

La estrategia también incluye el despliegue de capacidades de inteligencia, investigación criminal y policía judicial, así como coordinación permanente con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, las autoridades electorales y organismos de control.

“Estamos desplegando todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y logísticas para garantizar elecciones seguras, transparentes y legítimas”, afirmó el director general de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano.

La institución aseguró que mantendrá vigilancia permanente antes, durante y después de la jornada electoral, con el propósito de proteger a los ciudadanos y garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con plenas garantías de seguridad y transparencia.