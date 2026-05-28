Muere joven de 16 años tras una pelea de boxeo en colegio de Bogotá

El menor fue identificado como Johan Manuel Percy y los hechos ocurrieron en el colegio distrital Prado Veraniego sede A, ubicado en la localidad de Suba.

De acuerdo con el relato de sus familiares, todo ocurrió durante el descanso escolar, cuando Johan y un estudiante de grado once decidieron iniciar una pelea de boxeo utilizando los guantes propios de este deporte.

El joven se desplomó tras recibir un golpe

Según contaron sus hermanas, en medio de la pelea el joven recibió un golpe en el pecho y cayó al piso. Aunque inicialmente logró levantarse y aseguró que se encontraba bien, minutos después volvió a desplomarse.

“Él se levanta, dice que está bien y posteriormente se desgonza. Cuando ya el colegio nos llama, se comunican con mi papá y él llega (...) pero mi hermanito ya se encontraba muy grave”, relató Ángela Herrera, hermana de la víctima, en entrevista con el programa Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

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Estudiantes intentaron auxiliarlo mientras llegaba la ambulancia

Mientras esperaban ayuda médica, algunos estudiantes intentaron auxiliar al menor haciéndole oler alcohol para que reaccionara. Según denunciaron sus familiares, la atención inicial dentro de la institución habría sido tardía.

“Los mismos estudiantes fueron quienes auxiliaron a mi hermano. Le pusieron alcohol y él medio abrió los ojos, reaccionó, pero volvió y se desplomó”, aseguró Lady Herrera, otra de las hermanas del joven.

La familia también señaló que, presuntamente, no fueron las directivas del colegio quienes solicitaron la ambulancia, sino algunos de los estudiantes que presenciaron la situación.

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Autoridades investigan lo ocurrido en el colegio

Aunque Johan Manuel Percy fue trasladado en ambulancia a una clínica cercana, llegó sin signos vitales.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones del caso y analizan un video que habría captado el momento de la pelea, material que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido dentro de la institución educativa.