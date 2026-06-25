Capturan a hermana del máximo líder del Clan del Golfo

La Policía colombiana detuvo a Ingrid Paola Ávila, conocida como 'La Patrona', hermana de Jobanis de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo', máximo líder del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. La captura fue informada este jueves por el Ministerio de Defensa.

Captura y señalamientos

La mujer fue arrestada en el aeropuerto José María Córdova, que atiende a Medellín, y es requerida por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Según las autoridades, Ávila sería una de las principales articuladoras de las finanzas del Clan del Golfo.

De acuerdo con la investigación, tenía una trayectoria de más de diez años dentro de la organización y era la encargada de diseñar y ejecutar mecanismos para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Las autoridades también señalaron que Ávila administraba parte de las finanzas del Clan del Golfo, un rol considerado clave para el funcionamiento y la expansión de esta organización armada.

El Ministerio de Defensa aseguró que su captura representa uno de los golpes más significativos contra las finanzas ilegales del Clan del Golfo en los últimos meses, pues afecta sus redes de lavado de activos y la administración de recursos ilícitos.

El Clan del Golfo y la 'paz total'

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), tiene presencia en cientos de municipios, especialmente en las regiones de Urabá, el Caribe, el Pacífico y zonas fronterizas con Venezuela. Allí mantiene actividades ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas.

Este grupo armado ilegal mantiene una mesa de conversaciones sociojurídicas con el Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la política de 'paz total'. En ese proceso, ambas partes ya han alcanzado acuerdos como la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en municipios de Chocó y Córdoba, destinadas a la concentración gradual de integrantes de esa organización.