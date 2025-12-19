Caso UNGRD: ordenan detención de Ricardo Bonilla y Velasco

El expediente judicial que investiga el manejo de contratos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio este jueves un giro decisivo. Tras una extensa audiencia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, al considerar acreditados los requisitos legales para su detención preventiva.

La determinación fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien valoró la gravedad de los hechos, el alcance de las conductas investigadas y el riesgo que representarían para la sociedad. En el caso de Bonilla, la orden se hizo efectiva en plena audiencia, donde permanecía presente.

Bonilla quedó bajo custodia tras la audiencia

Luego de que la Sala Penal impartiera la instrucción, uniformados de la Policía procedieron con la captura del exministro de Hacienda, quien no opuso resistencia mientras le eran leídos sus derechos. Bonilla fue retirado del complejo judicial y trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde pasó la noche mientras se le practicaban los exámenes médicos y psicológicos de rigor.

El Inpec deberá definir el centro de reclusión definitivo. Su defensa anunció que solicitará que se consideren factores como la edad y el estado de salud, los cuales, según indicó, ya obran dentro del proceso.