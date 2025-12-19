Caso UNGRD: ordenan detención de Ricardo Bonilla y Velasco

El expediente judicial que investiga el manejo de contratos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio este jueves un giro decisivo. Tras una extensa audiencia, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, al considerar acreditados los requisitos legales para su detención preventiva.
La determinación fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien valoró la gravedad de los hechos, el alcance de las conductas investigadas y el riesgo que representarían para la sociedad. En el caso de Bonilla, la orden se hizo efectiva en plena audiencia, donde permanecía presente.
Bonilla quedó bajo custodia tras la audiencia
Luego de que la Sala Penal impartiera la instrucción, uniformados de la Policía procedieron con la captura del exministro de Hacienda, quien no opuso resistencia mientras le eran leídos sus derechos. Bonilla fue retirado del complejo judicial y trasladado al búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde pasó la noche mientras se le practicaban los exámenes médicos y psicológicos de rigor.
El Inpec deberá definir el centro de reclusión definitivo. Su defensa anunció que solicitará que se consideren factores como la edad y el estado de salud, los cuales, según indicó, ya obran dentro del proceso.
La defensa insiste en que no tiene antecedentes
Tras la decisión, el equipo jurídico de Bonilla reiteró que el exfuncionario carece de antecedentes penales y que ha enfrentado el proceso con respeto institucional. El apoderado subrayó que las diferencias con la Fiscalía deben resolverse exclusivamente en los tribunales, y no mediante presiones externas.
“El debate debe ser jurídico y darse en una democracia a través de los jueces”, sostuvo la defensa, al tiempo que confirmó que los recursos legales continuarán su trámite en las instancias correspondientes.
Velasco se presentó voluntariamente ante el Inpec
En el caso del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, la detención preventiva se materializó en Cali. Velasco, quien atendió la audiencia desde su vivienda, se entregó de manera voluntaria cerca de las 11:00 p. m., luego de reiterar que cumpliría la orden judicial, pese a negar los cargos que le fueron imputados.
La investigación señala que ambos exministros habrían participado en un esquema de direccionamiento irregular de contratos en Invias y la UNGRD, con el propósito de obtener respaldos políticos en el Congreso para iniciativas del Gobierno, entre ellas la reforma tributaria y la reforma a la salud.
La Fiscalía identificó tres periodos. Entre junio y septiembre de 2023, se habrían intervenido 79 contratos por 612.237 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron. Entre septiembre y diciembre de 2023, se indagan tres contratos de la UNGRD por 86.619 millones, y entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, un contrato en Sahagún (Córdoba) por 35.000 millones, que finalmente no se adjudicó.
El presidente Gustavo Petro, aunque afirmó que acata la decisión judicial, expresó públicamente su confianza en la inocencia de Ricardo Bonilla, a quien calificó como víctima de presiones políticas y aseguró que la justicia será la que defina su situación.
Ambos exministros fueron imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, cargos que no aceptaron.