Un ataque terrorista perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN contra una unidad del Ejército Nacional dejó un saldo de seis militares muertos y 31 heridos en el corregimiento El Juncal, municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar.
La acción violenta se registró en la noche del jueves 18 de diciembre, contra una base militar adscrita a la Quinta Brigada de la Segunda División del Ejército, donde se encontraban uniformados en entrenamiento.
Las víctimas mortales
El Ejército confirmó que los militares fallecidos son:
- Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez
- Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarín
- Soldado Profesional Juan David Pérez Vides
- Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres
- Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra
- Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez
Además, 31 militares resultaron heridos: cinco de ellos requirieron atención médica especializada y 26 presentan lesiones leves, a la espera de ser dados de alta.
Uso de drones y explosivos improvisados
De acuerdo con el comunicado oficial del Ejército, el ataque fue ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos improvisados, así como el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, lo que incrementó el riesgo para el personal militar y las comunidades cercanas.
Pronunciamiento de las Fuerzas Militares
El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, confirmó la autoría del ataque y aseguró que se activaron de inmediato las operaciones de seguridad en la zona
Medidas del Gobierno nacional
Tras los hechos, el presidente Gustavo Petro anunció decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros para fortalecer la defensa del país frente a este tipo de amenazas, incluyendo la compra inmediata de sistemas tecnológicos de seguridad, con una inversión cercana al billón de pesos.
Toque de queda y rechazo institucional
La Gobernación del Cesar rechazó de manera categórica el ataque y, tras un Consejo de Seguridad, ordenó toque de queda en Aguachica como medida preventiva para proteger a la población y facilitar las labores de control y verificación en el territorio.
El Ejército informó que mantiene el despliegue operacional en la región y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, a través de las líneas 147 y 107.