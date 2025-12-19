Un ataque terrorista perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN contra una unidad del Ejército Nacional dejó un saldo de seis militares muertos y 31 heridos en el corregimiento El Juncal, municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar.

La acción violenta se registró en la noche del jueves 18 de diciembre, contra una base militar adscrita a la Quinta Brigada de la Segunda División del Ejército, donde se encontraban uniformados en entrenamiento.

Las víctimas mortales

El Ejército confirmó que los militares fallecidos son:

Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez

Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarín

Soldado Profesional Juan David Pérez Vides

Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres

Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra

Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

Además, 31 militares resultaron heridos: cinco de ellos requirieron atención médica especializada y 26 presentan lesiones leves, a la espera de ser dados de alta.

Uso de drones y explosivos improvisados

De acuerdo con el comunicado oficial del Ejército, el ataque fue ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos improvisados, así como el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, lo que incrementó el riesgo para el personal militar y las comunidades cercanas.

Pronunciamiento de las Fuerzas Militares

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, confirmó la autoría del ataque y aseguró que se activaron de inmediato las operaciones de seguridad en la zona