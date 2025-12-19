Inicio
Colombia

Seis militares asesinados tras ataque terrorista del ELN en Aguachica

Vie, 19/12/2025 - 07:21
Un ataque atribuido al ELN contra una unidad del Ejército en Aguachica dejó seis militares muertos y decenas de heridos; el Gobierno anunció medidas urgentes de seguridad.
Militares asesinados por el ELN
Créditos:
Ejército Nacional

Un ataque terrorista perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN contra una unidad del Ejército Nacional dejó un saldo de seis militares muertos y 31 heridos en el corregimiento El Juncal, municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar.

La acción violenta se registró en la noche del jueves 18 de diciembre, contra una base militar adscrita a la Quinta Brigada de la Segunda División del Ejército, donde se encontraban uniformados en entrenamiento.

Las víctimas mortales

El Ejército confirmó que los militares fallecidos son:

  • Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez
  • Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarín
  • Soldado Profesional Juan David Pérez Vides
  • Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres
  • Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra
  • Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez

Además, 31 militares resultaron heridos: cinco de ellos requirieron atención médica especializada y 26 presentan lesiones leves, a la espera de ser dados de alta.

Uso de drones y explosivos improvisados

De acuerdo con el comunicado oficial del Ejército, el ataque fue ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos improvisados, así como el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, lo que incrementó el riesgo para el personal militar y las comunidades cercanas.

Pronunciamiento de las Fuerzas Militares

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, confirmó la autoría del ataque y aseguró que se activaron de inmediato las operaciones de seguridad en la zona

Medidas del Gobierno nacional

Tras los hechos, el presidente Gustavo Petro anunció decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros para fortalecer la defensa del país frente a este tipo de amenazas, incluyendo la compra inmediata de sistemas tecnológicos de seguridad, con una inversión cercana al billón de pesos.

Toque de queda y rechazo institucional

La Gobernación del Cesar rechazó de manera categórica el ataque y, tras un Consejo de Seguridad, ordenó toque de queda en Aguachica como medida preventiva para proteger a la población y facilitar las labores de control y verificación en el territorio.

El Ejército informó que mantiene el despliegue operacional en la región y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, a través de las líneas 147 y 107.

Colombia
Ejército Nacional
ELN
Terrorismo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Decretan toque de queda en Aguachica tras ataque a batallón que dejó seis muertos
Atentado en Aguachica, Cesar.
Un ataque con explosivos contra un batallón militar en Aguachica, Cesar, dejó seis muertos y 31 heridos. Autoridades atribuyen el hecho al ELN y refuerzan la seguridad.
Colombia
Caso UNGRD: ordenan detención de Ricardo Bonilla y Velasco
Bonilla fue capturado en plena audiencia y Velasco se entregó.
Bonilla fue capturado en plena audiencia y Velasco se entregó en Cali tras la orden de cárcel por el caso UNGRD. Conozca los detalles de la decisión.
Entretenimiento
Violeta Bergonzi se metió en riña entre Valentina Taguado y Hassam
Valentina Taguado Violeta Bergonzi Hassam
Violeta Bergonzi compartió su opinión frente a la reciente disputa entre Valentina Taguado y Hassam.
Colombia
Pólvora en Cundinamarca: diciembre ya deja 29 heridos y la cifra crece
Las cifras por pólvora en Cundinamarca vuelven a subir en diciembre de 2025.
Las cifras por pólvora en Cundinamarca vuelven a subir en diciembre de 2025. Ya son 29 lesionados en 19 municipios, incluidos nueve menores de edad.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 18/12/2025 - 14:54
Juego por el trono
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 18/12/2025 - 09:58
Eterno agradecimiento
Mario Huertas
Saray Robayo Bechara
Jue, 18/12/2025 - 09:20
Gobernando con atajos tributarios
Saray Robayo Bechara
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno