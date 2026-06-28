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Incautan 1,5 toneladas de cocaína y explosivos del ELN en Cesar

Dom, 28/06/2026 - 09:53
Las autoridades hallaron un laboratorio clandestino del Frente Camilo Torres con droga, explosivos y combustible en La Jagua de Ibirico.
ejercito
Créditos:
Ejército Nacional de Colombia

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía en el departamento del Cesar, fue desmantelado un laboratorio clandestino donde fueron encontradas 1,5 toneladas de cocaína, explosivos y grandes cantidades de combustible.

El operativo se realizó en una zona rural de La Jagua de Ibirico. Según las autoridades, el complejo ilegal pertenecería al Frente Camilo Torres del ELN, una de las estructuras que delinquen en esta región del país.

Durante la intervención fueron incautados 19 artefactos explosivos improvisados, más de 1.200 galones de combustible y la droga lista para ser enviada a mercados internacionales.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el cargamento equivalía a más de 1,5 millones de dosis de cocaína y representaba una afectación superior a 12.200 millones de pesos para las finanzas de ese grupo armado. El lugar fue ubicado tras varios meses de labores de inteligencia, lo que permitió desarrollar el operativo sin enfrentamientos.

El material incautado quedó bajo custodia de las autoridades y será sometido a análisis para establecer posibles vínculos con otras redes del narcotráfico que operan en el país.

 

 

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