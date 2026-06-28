En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía en el departamento del Cesar, fue desmantelado un laboratorio clandestino donde fueron encontradas 1,5 toneladas de cocaína, explosivos y grandes cantidades de combustible.

El operativo se realizó en una zona rural de La Jagua de Ibirico. Según las autoridades, el complejo ilegal pertenecería al Frente Camilo Torres del ELN, una de las estructuras que delinquen en esta región del país.

Durante la intervención fueron incautados 19 artefactos explosivos improvisados, más de 1.200 galones de combustible y la droga lista para ser enviada a mercados internacionales.