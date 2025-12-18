Inicio
DANE: la economía crece 2,95% anual, pero se enfría en el mes

Jue, 18/12/2025 - 12:26
El ISE del DANE subió 2,95% anual, pero apenas 0,21% mensual. Servicios empujan; industria y construcción se frenan.
Directora del DANE, Piedad Urdinola.
Créditos:
DANE

La economía colombiana tuvo un avance moderado en octubre de 2025, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE. Visto en el año, el dato es positivo. Visto mes a mes, el paso fue corto: la actividad siguió creciendo, pero sin un repunte claro.

¿Qué mide el ISE?

El ISE es una medición mensual que sirve para tomarle el pulso a la economía mientras llega el dato grande del PIB. Ayuda a responder una pregunta sencilla: ¿la economía va más rápido, más lento o parecida a como venía?

Un detalle importante: el resultado de octubre está marcado como preliminar, así que puede ajustarse cuando el DANE incorpore información adicional.

Octubre: mejora frente al año pasado, pero el mes casi no se movió

En la comparación con octubre de 2024, el ISE creció 2,95%. En la cifra ajustada (la que sirve para comparar sin el efecto de calendarios), el crecimiento anual fue 2,83%.

La lectura más directa, sin tecnicismos, es esta: frente a septiembre, el indicador subió apenas 0,21%. Es decir, no hay señal de caída, pero tampoco de aceleración. Más bien, una economía que avanza con prudencia.

En el acumulado enero-octubre, el crecimiento va en 2,83%, por encima del 1,59% observado en el mismo periodo de 2024. Ahí sí se nota una diferencia.

El motor del mes: los servicios

El impulso principal siguió viniendo de los servicios. Ese bloque creció 3,87% anual (y 3,55% en la cifra ajustada) y, además, fue el que más ayudó a que octubre no se quedara quieto: frente a septiembre avanzó 0,52%.

Dentro de los servicios, hubo dos aportes claros. Por un lado, el grupo de administración pública, defensa, educación, salud, actividades artísticas y otros servicios, que creció 6,85% y aportó 1,66 puntos al resultado total. Por otro, comercio, transporte, alojamiento y comida, con 3,57% y 0,75 puntos. Dicho simple: lo que más empujó fue el movimiento de actividades urbanas y de atención diaria, con un peso fuerte de lo público-social

¿Donde se siente la cautela?: industria y construcción

En industria y construcción el panorama fue más mixto. En el año crecieron 0,83%, pero en el mes cayeron 1,17% (en la medición ajustada). Eso suele leerse como una pérdida de impulso reciente: no es un desplome, pero sí un frenazo.

En agro y minería, el dato estuvo prácticamente plano: 0,35% anual y -0,13% mensual. Y hubo un registro en negativo que llamó la atención: información y comunicaciones, con -0,76%, aunque su efecto en el total fue pequeño (-0,02 puntos).

¿Qué vale la pena mirar?

El cuadro general de octubre deja una idea clara: el crecimiento está resistiendo, sostenido por servicios, mientras sectores como industria y construcción no terminan de tomar fuerza en el mes. Y como el dato es preliminar, conviene seguir las próximas actualizaciones del DANE para ver si esa foto se confirma o se ajusta.

DANE
Economía
Colombia
