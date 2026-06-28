La carta de Karol G a De la Espriella: “Gobernar para todos”

La cantante Karol G publicó una carta dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella, en la que le pidió gobernar para todos los colombianos. El mensaje llega después de que el CNE confirmara su victoria en la segunda vuelta presidencial.

El mensaje de Karol G al presidente electo

La cantante colombiana Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, luego de su victoria en las elecciones presidenciales de 2026. En el mensaje, difundido en redes sociales, la artista dijo que no escribía como simpatizante ni como opositora, sino como una ciudadana colombiana.

La publicación fue acompañada por un mensaje breve: “Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia”, junto a una mención a la cuenta de De la Espriella. En la carta, fechada el 27 de junio de 2026, Karol G planteó que el cierre de la campaña abre una nueva etapa para el país.

El punto central del texto fue un llamado a que el nuevo mandatario no entienda el triunfo electoral como un premio personal. La cantante le pidió recordar que el poder recibido “no es un trofeo” sino una responsabilidad. También sostuvo que, después de las elecciones, el reto principal es gobernar para quienes votaron por él y para quienes eligieron otra opción.

La carta se conoce días después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara la elección de Abelardo de la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030, tras finalizar el escrutinio nacional en los departamentos, Bogotá y el exterior.

Seguridad, educación y unidad

En su mensaje, Karol G mencionó varios temas que, según escribió, deben estar en el centro del próximo gobierno. Entre ellos incluyó la seguridad, la educación, las oportunidades para los jóvenes, la situación de las familias que enfrentan dificultades económicas y el papel de campesinos y emprendedores.

La artista también pidió que el gobierno no esté dirigido a un partido, una ideología o un sector específico. En esa línea, planteó que el presidente electo debe escuchar tanto a quienes lo apoyaron en las urnas como a quienes piensan distinto.

Uno de los apartes más directos de la carta se refiere a la seguridad. Karol G señaló que no puede haber progreso mientras el miedo siga siendo parte de la vida cotidiana de los colombianos. Ese punto conecta con uno de los temas centrales de la campaña presidencial y con las expectativas inmediatas sobre el nuevo gobierno.

La cantante cerró el mensaje con una reflexión sobre el balance que dejará la administración de De la Espriella al final de su mandato. Según escribió, la historia no juzgará al presidente por sus promesas, sino por las vidas que logre mejorar.

Por ahora, De la Espriella se prepara para asumir el cargo tras la confirmación de los resultados oficiales. El mensaje de Karol G se suma a las reacciones públicas posteriores a la elección y pone el foco en los primeros retos del gobierno entrante: unidad, resultados, seguridad y atención a las necesidades sociales más urgentes.