La rutina al interior de la Cárcel y Penitenciaría de La Paz de Itagüí se vio interrumpida por un operativo que dejó al descubierto una serie de irregularidades. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) realizó una intervención sorpresa el viernes 10 de abril de 2026, que se extendió hasta altas horas de la noche y permitió evidenciar la presencia de múltiples elementos prohibidos y restringidos dentro del penal.

La acción, liderada por el GROPE del INPEC, se concentró en los pabellones 1 y 2 (anexo), como parte de una estrategia institucional de cero tolerancia frente a la corrupción. Lo que encontraron durante el registro puso nuevamente en discusión las condiciones de control dentro de este centro de reclusión.

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¿Qué se encontró en el operativo?

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran varios equipos tecnológicos no autorizados, cuya presencia está completamente restringida. Las autoridades incautaron 03 teléfonos celulares, 01 módem Wi-Fi, 03 accesorios para celular, 01 manos libres, 01 computador portátil, 01 tablet y una consola de videojuegos (PlayStation 5) con 06 controles, elementos que podrían ser clave en investigaciones relacionadas con posibles comunicaciones ilegales desde el interior del penal.

El operativo también permitió ubicar sustancias ilícitas, específicamente 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta, así como bebidas alcohólicas, entre ellas 375 ml de aguardiente, 2.250 ml de champaña y 750 ml de licor tipo Smirnoff. La presencia de estos productos evidencia fallas en los controles de ingreso y permanencia dentro del establecimiento.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la cantidad de electrodomésticos y elementos de uso doméstico encontrados, lo que refleja condiciones alejadas del régimen penitenciario. Durante la intervención se decomisaron 62 neveras, 07 televisores, 11 estufas eléctricas, 27 ollas freidoras y eléctricas, 26 ollas eléctricas, 01 microondas, 01 horno tostador, 01 lavadora, 05 licuadoras, 02 sanducheras, 02 aires acondicionados y 11 ventiladores.

A esto se suman 07 barriles ahumadores y asadores, una olla a presión y distintos elementos de mobiliario como 04 sillas de madera, 04 sofás, 02 nocheros eléctricos, 11 cabeceras de cama, 02 hileras y 01 escalera, además de 04 bafles de sonido y varias herramientas.

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Investigación en curso y medidas disciplinarias

Tras la incautación, el INPEC informó que los elementos restringidos quedarán bajo disposición de la dirección del penal, mientras que los objetos prohibidos y las sustancias incautadas fueron entregados a la Policía Judicial, que adelantará los procedimientos correspondientes.

De manera paralela, se iniciarán actuaciones disciplinarias y administrativas para establecer posibles responsabilidades frente a estos hechos. La entidad reiteró que no se permitirá, bajo ninguna circunstancia, el ingreso o permanencia de elementos que contravengan la normatividad vigente ni condiciones que se aparten de los protocolos establecidos.

Finalmente, el INPEC aseguró que este tipo de operativos se seguirán realizando no solo en la cárcel de Itagüí, sino en otros centros de reclusión del país, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del régimen penitenciario, la equidad en las condiciones de reclusión y el respeto por el orden legal establecido.