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Pobreza multidimensional en Colombia cayó a 9,9% en 2025, ¿qué significa?

Mar, 14/04/2026 - 17:20
El indicador se redujo 1,6 puntos en 2025 y refleja mejoras en educación y condiciones de vida, según cifras oficiales.
Piedad Urdinola
Créditos:
DANE

La pobreza multidimensional en Colombia registró una reducción significativa en 2025, al ubicarse en 9,9%, lo que representa una caída de 1,6 puntos porcentuales frente al 11,5% reportado en 2024, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este resultado se traduce en que cerca de 793.000 personas salieron de esta condición en el último año, reflejando avances en diferentes dimensiones del bienestar como educación, vivienda y acceso a servicios básicos.

La reducción fue generalizada en los distintos territorios. En las cabeceras municipales, la incidencia bajó a 6,3% (-1,5 puntos), mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas se ubicó en 22,4%, con una disminución de 1,9 puntos porcentuales.

Bogotá lidera la reducción y educación impulsa la mejora

A nivel regional, Bogotá se destacó como la zona con mayor avance. La incidencia de pobreza multidimensional en la capital pasó de 5,4% en 2024 a 2,2% en 2025, lo que representa una reducción de 3,2 puntos porcentuales.

Otros territorios como la región Pacífica y Amazonía-Orinoquía también presentaron caídas importantes de 2,1 puntos porcentuales cada una.

Entre los factores que explican esta mejora, el informe resalta avances en educación. El indicador de rezago escolar disminuyó 2,3 puntos porcentuales, pasando de 22,0% a 19,7%, mientras que el bajo logro educativo también se redujo en 1,5 puntos.

Asimismo, se evidenciaron mejoras en variables como el analfabetismo, el acceso a salud y el hacinamiento crítico, lo que refleja avances en condiciones estructurales de los hogares.

Persisten brechas en zonas rurales y poblaciones vulnerables

Pese a la reducción general, el informe evidencia brechas importantes. En las zonas rurales, la pobreza multidimensional sigue siendo más del triple que en las ciudades, con una incidencia de 22,4%.

También se mantienen diferencias por género. Los hogares con jefatura femenina presentan mayores niveles de pobreza multidimensional frente a aquellos liderados por hombres.

En términos poblacionales, los hogares indígenas registran una incidencia de 37,9%, mientras que en comunidades afrodescendientes es de 17,4%, cifras superiores al promedio nacional.

De igual forma, los hogares con población migrante proveniente de Venezuela presentan niveles más altos de pobreza multidimensional. En aquellos con un año de residencia en el país, la incidencia alcanza el 32,9%.

Finalmente, el informe advierte que, aunque no hubo aumentos estadísticamente significativos en los indicadores evaluados, sí se registraron leves incrementos en variables como trabajo infantil, eliminación inadecuada de excretas y materiales de vivienda, lo que evidencia retos persistentes en algunas condiciones de vida.

Los resultados reflejan avances en la reducción de la pobreza multidimensional en Colombia, pero también la necesidad de mantener políticas focalizadas que permitan cerrar las brechas territoriales y poblacionales.

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