Policía reporta 4 toneladas de droga incautadas y 4.200 capturas en enero

Entre el 1 y el 28 de enero, la Policía Nacional reportó la incautación de cuatro toneladas de droga y un aumento de acciones contra el microtráfico en varias ciudades. El balance incluye allanamientos, identificación de puntos de venta y capturas asociadas al tráfico local de estupefacientes.

Balance de enero

El reporte se centra en tres indicadores operativos. La Policía informó 289 allanamientos, la identificación de más de 100 expendios ilegales y más de 4.200 capturas relacionadas con tráfico local. En el mismo consolidado se menciona un foco urbano, con acciones destacadas en Bogotá, Medellín y Pereira, donde se concentra parte de la actividad del mes.

La distribución de capturas, sin embargo, no es uniforme. Por ciudades, el mayor número reportado estuvo en Bogotá (341), seguida de Cartagena (235) y Bucaramanga (161). En áreas metropolitanas, el mayor registro se ubicó en el Valle de Aburrá (797 capturas), seguido por el área metropolitana de Pereira (248). Estos datos suelen leerse como un termómetro de presión operativa, pero también como una señal del tamaño del mercado que se intenta contener.

Casos y redes investigadas

Además de las cifras generales, el balance incluyó resultados con enfoque investigativo. Entre ellos, la captura de 17 personas señaladas de integrar una red de microtráfico conocida como "Los de la Roca", asociada a venta local y control de territorios en entornos urbanos. La institución insiste en que este tipo de acciones busca afectar eslabones de distribución, no solo puntos de expendio.

Estrategia y desafíos de fondo

La Policía enmarca los resultados en el Plan Integral contra el Tráfico Local de Estupefacientes, llamado "Todos contra las Drogas", y en una estrategia contra estructuras delictivas que convergen en barrios y zonas de alta circulación. En su mensaje institucional, el general Wharlinton Iván Gualdrón señaló como prioridad cerrar espacios al microtráfico y reducir impactos en comunidades, especialmente en niños y jóvenes.



