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Ricardo Roa dejará temporalmente la presidencia de Ecopetrol desde este martes

Lun, 06/04/2026 - 21:51
El presidente de Ecopetrol se aparta del cargo en medio de investigaciones por presunta corrupción y presiones para su salida.
Fotografía de archivo del 12 de noviembre de 2024 que muestra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hablando en Bogotá (Colombia).
Créditos:
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ ARCHIVO

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, vinculado a denuncias de corrupción, dejará el cargo de manera temporal mediante una licencia no remunerada de 30 días a partir del 28 de mayo, informó este lunes la compañía.

La licencia fue aprobada por la Junta Directiva en una reunión que tuvo lugar hoy en la que estudió la solicitud presentada por Roa, quien fue gerente de la campaña electoral de 2022 del hoy presidente Gustavo Petro.

"La licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario", señaló Ecopetrol en un comunicado en el que además indicó que Roa "solicitó el reconocimiento de las vacaciones, a las que tiene derecho, desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año".

Eso significa que a partir de este martes, Roa no estará al frente de la compañía pues juntará las vacaciones con la licencia y en teoría regresará al cargo a finales de junio, cuando ya se hayan celebrado las elecciones presidenciales en el país.

"La Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente", agregó Ecopetrol, que es la mayor empresa de Colombia.

Hurtado Parra, ingeniero de profesión con 28 años de experiencia en el sector petrolero, fue vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en Ecopetrol y ha ocupado otros cargos en la compañía.

Investigaciones en curso

El pasado 11 de marzo, Roa fue imputado por la Fiscalía colombiana por el delito de tráfico de influencias de servidor público, como parte de una investigación por la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.

Según la Fiscalía, Roa puede haber utilizado de manera indebida su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares, presuntamente en beneficio del empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera.

La entidad también lo investiga por violación del tope de gastos electorales y tráfico de influencias porque durante su gestión como gerente de campaña del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro al poder, se superaron los límites de gastos electorales.

En las últimas semanas crecieron las presiones a Roa para que renuncie al cargo e incluso la poderosa Unión Sindical Obrera (USO), que agrupa a los trabajadores de Ecopetrol, exigió en marzo pasado su salida al considerar que debe concentrarse en su defensa jurídica y no afectar el funcionamiento de la empresa, que negocia acciones como ADR en la Bolsa de Nueva York.

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