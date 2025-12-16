Inicio
La F1 regresa a Portugal en 2027 y 2028

Mar, 16/12/2025 - 09:21
La Fórmula Uno confirmó su regreso al circuito de Portimão tras un acuerdo con el Gobierno portugués y entidades del sector turístico.
Circuito F1
Créditos:
F1

La Fórmula Uno ha anunciado que volverá a disputar carreras en el Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao, durante los años 2027 y 2028, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parklagar, Parques Tecnológicos e Deportivos.

De esta manera, la disciplina regresará a un trazado donde únicamente estuvo en los años 2020 y 2021, con Hamilton superando el récord de victorias del alemán Michael Schumacher en el segundo de ellos; y a un país que ya ha acogido carreras en Oporto, en Monsanto y en Estoril, donde el brasileño Ayrton Senna, posteriormente tres veces campeón del mundo, logró su primera victoria en el año 1985.

"Estoy encantado de ver a Portimão regresar al calendario de la Fórmula 1 y de que el deporte continúe encendiendo la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía hace que los aficionados se levanten de sus asientos", señaló Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula Uno.

Por su parte Jaime Costa, presidente y CEO del circuito, apuntó: "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la Fórmula Uno en Portugal y al Autódromo Internacional do Algarve. El Gran Premio de Portugal mostrará la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, ofreciendo un potente impulso para nuestro turismo, la región y la comunidad".

Impacto económico

El Gobierno de Portugal tendrá un impacto económico de al menos 140 millones de euros por año para el país, que ya acogió carreras en 2020 y 2021.

El ministro de Economía y Cohesión Territorial portugués, Manuel Castro Almeida, realizó el anuncio en una rueda de prensa en Lisboa, donde no dio datos de inversión, pero en la que aseguró que, según sus estimaciones, el coste para el Estado "será inferior al valor de los ingresos esperados por los impuestos aplicados a la actividad económica" asociada a este evento, descartando así que pueda generar pérdidas.

"Esta es una buena noticia, es una gran noticia para Portugal y particularmente para el turismo en Portugal. Este regreso de la Formula 1 proyecta un Portugal moderno, con ambición, con dinamismo y con capacidad para formar parte de un club muy reducido de países que pueden acoger esta prueba", afirmó el ministro.

Fórmula 1
Portugal
