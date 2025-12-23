Inicio
Yina Calderón habla de la plata que Diana Celis le "quitó" a Epa Colombia

Mar, 23/12/2025 - 14:46
Yina Calderón expuso a la ex de Epa Colombia, Diana Celis, después de que ella estuvo hablando sobre la empresaria en redes.
Yina Calderón expone a Diana Celis por Epa Colombia
A pocas semanas del estreno de una nueva temporada de ‘La casa de los famosos’, vuelve a generar conversación, no solo por los participantes que llegarán a la competencia, sino por las polémicas que siguen rodeando a figuras que pasaron por ediciones anteriores. Una de ellas es Yina Calderón, quien nuevamente se ubicó en el centro del debate mediático tras defender con vehemencia a su amiga Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’.

Durante la temporada pasada, la creadora de contenido fue una de las participantes más comentadas del programa del Canal RCN. Sin embargo, su paso por el reality estuvo marcado por un duro golpe personal: mientras ella permanecía aislada en la casa, ‘Epa Colombia’ fue capturada y posteriormente condenada a cinco años de prisión por delitos relacionados con los hechos ocurridos en una estación de TransMilenio. Desde entonces, la creadora de contenido ha manifestado públicamente su respaldo a Daneidy y a su familia.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Diana Celis?

La controversia se reavivó luego de que Diana Celis, futbolista y expareja de Epa, hiciera declaraciones sobre su relación con la empresaria de las keratinas. Celis aseguró que Karol Samantha Barbosa, actual pareja de Daneidy, le habría impuesto restricciones para evitar cualquier tipo de acercamiento entre ellas, afirmaciones que no pasaron desapercibidas en redes sociales.

Ante estas palabras, Yina Calderón decidió pronunciarse en su programa digital, lanzando fuertes críticas contra Celis y defendiendo el papel de Karol Samantha en la vida de ‘Epa Colombia’. La empresaria fue contundente al señalar que, a su juicio, Diana Celis no estuvo presente en los momentos más difíciles y cuestionó que ahora vuelva a mencionar a Daneidy públicamente.

Calderón aseguró que la única persona que ha acompañado a la bogotana tanto en las buenas como en las malas ha sido su actual pareja, resaltando el apoyo constante que Karol Samantha ha brindado, incluso en los momentos más complejos tras la condena. Además, lanzó acusaciones sobre beneficios económicos que, según ella, Celis habría obtenido durante su relación con Daneidy, dejando claro que no ve coherente hablar de amistad después de lo ocurrido.

