Yeison Jiménez se defendió de Amparo Grisales, ¿qué dijo?

La periodista Diva Jessurum continúa consolidándose como una de las figuras clave de Caracol Televisión, gracias a su trabajo detrás de producciones emblemáticas como Se dice de mí y Expediente final, además de sus apariciones ocasionales en Show Caracol, la sección de entretenimiento del noticiero.
Precisamente, Se dice de mí se ha convertido en uno de los espacios más vistos de los fines de semana, al mostrar el lado más humano y desconocido de reconocidas figuras del entretenimiento nacional e internacional. Cada sábado, el programa logra atrapar a la audiencia con historias íntimas que van más allá de la fama.
Yeison Jiménez, el protagonista del sábado 20 de diciembre
En una reciente emisión el programa tuvo como invitado principal a Yeison Jiménez, quien habló sin filtros sobre su carrera artística y varios episodios de su vida personal. Uno de los momentos más comentados fue cuando recordó el altercado que vivió con Amparo Grisales, considerada una de las figuras más comentadas de la televisión colombiana.
Según relató el cantante de música popular, el conflicto se originó a comienzos de 2025, durante la transmisión del reality Yo Me Llamo, cuando un imitador suyo se presentó ante el jurado, integrado en esa temporada por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Al dar su opinión, Grisales criticó duramente las letras del cantante original, afirmando que eran repetitivas y centradas en el éxito personal.
La respuesta que marcó la polémica
En su momento, Yeison Jiménez no guardó silencio. Durante un concierto en Villeta, y posteriormente en varias entrevistas, respondió a las palabras de la jurado defendiendo su música, su origen y al público que lo sigue. Sus declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales y dividieron opiniones entre seguidores del género popular y defensores de la actriz.
Lo que dijo Yeison Jiménez en ‘Se dice de mí’
En el programa de Diva Jessurum, el caldense explicó que inicialmente intentó manejar la situación con prudencia, especialmente porque en ese entonces formaba parte de un reality del canal y había recibido un trato respetuoso por parte del equipo de producción.
Sin embargo, aseguró que los comentarios constantes lo llevaron a reaccionar: “Fue el tatequieto, no más. Me dolió mucho que se metiera con mi música, con mi trabajo, con mi proyecto, con lo que yo he hecho a pulso, con lo que me da la comida”, expresó Jiménez.
Además, sus familiares también participaron en el relato, contando cómo vivieron el momento desde la cercanía y cómo incluso le aconsejaron que se defendiera públicamente.