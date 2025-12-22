Yeison Jiménez se defendió de Amparo Grisales, ¿qué dijo?

Según relató el cantante de música popular, el conflicto se originó a comienzos de 2025, durante la transmisión del reality Yo Me Llamo, cuando un imitador suyo se presentó ante el jurado, integrado en esa temporada por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Al dar su opinión, Grisales criticó duramente las letras del cantante original, afirmando que eran repetitivas y centradas en el éxito personal.

La respuesta que marcó la polémica

En su momento, Yeison Jiménez no guardó silencio. Durante un concierto en Villeta, y posteriormente en varias entrevistas, respondió a las palabras de la jurado defendiendo su música, su origen y al público que lo sigue. Sus declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales y dividieron opiniones entre seguidores del género popular y defensores de la actriz.

Lo que dijo Yeison Jiménez en ‘Se dice de mí’

En el programa de Diva Jessurum, el caldense explicó que inicialmente intentó manejar la situación con prudencia, especialmente porque en ese entonces formaba parte de un reality del canal y había recibido un trato respetuoso por parte del equipo de producción.

Sin embargo, aseguró que los comentarios constantes lo llevaron a reaccionar: “Fue el tatequieto, no más. Me dolió mucho que se metiera con mi música, con mi trabajo, con mi proyecto, con lo que yo he hecho a pulso, con lo que me da la comida”, expresó Jiménez.

Además, sus familiares también participaron en el relato, contando cómo vivieron el momento desde la cercanía y cómo incluso le aconsejaron que se defendiera públicamente.