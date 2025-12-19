Violeta Bergonzi atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera. Recordada por su paso por Buen día, Colombia, se consagró recientemente como la gran ganadora de MasterChef Celebrity 2025, llevándose no solo el trofeo sino también el premio de 200 millones de pesos. Un logro que la terminó de posicionar como una de las figuras más queridas del Canal RCN.

Su paso por el reality de cocina estuvo marcado por el carisma y la espontaneidad que conectaron con los televidentes. Sin embargo, como suele ocurrir cuando la exposición aumenta, también llegaron las críticas. La presentadora decidió enfrentarlas sin escándalos, aunque hubo una situación puntual que la llevó a alzar la voz antes incluso de que el programa llegara a su final.

A través de sus redes sociales, Violeta Bergonzi expresó su molestia por comentarios hechos por Valentina Taguado, locutora del programa digital Qué hay pa’ dañar, quien utilizó su nombre en chistes que la presentadora consideró innecesarios. El llamado fue directo: pidió que no se siguiera usando su nombre como recurso humorístico. La reacción del público no tardó y, en su mayoría, se inclinó a favor de Bergonzi, recordando que Taguado ya había sido cuestionada anteriormente por bromas dirigidas a otras figuras públicas, entre ellas el humorista Hassam, incluso haciendo referencias a su enfermedad.

Precisamente el humorista fue una de las voces que salió en respaldo de Violeta. En medio de un video grabado durante una receta navideña, el comediante dejó clara su postura frente a las burlas relacionadas con el cáncer, señalando que ese tipo de humor cruza límites que no deberían normalizarse. El clip se viralizó rápidamente y fortaleció la ola de apoyo tanto para Bergonzi como para el humorista.

Aunque la polémica parecía haber bajado de intensidad, días después la propia Violeta reveló que el video junto a Hassam fue denunciado en Instagram, al punto de que la plataforma terminó silenciando el audio del reel. Lejos de victimizarse, la presentadora explicó que se trataba de una conversación surgida a partir de preguntas de sus seguidores y aseguró que no entiende a quién pudo incomodar una opinión sobre un tema tan sensible.

“Ya todo el mundo lo escuchó”, expresó Bergonzi, dejando claro que no piensa entrar en confrontaciones ni retractarse. Con serenidad, pero firmeza, concluyó que no permitirá que la callen.