Inicio
Entretenimiento

Violeta Bergonzi se metió en riña entre Valentina Taguado y Hassam

Vie, 19/12/2025 - 09:09
Violeta Bergonzi compartió su opinión frente a la reciente disputa entre Valentina Taguado y Hassam.
Valentina Taguado Violeta Bergonzi Hassam
Créditos:
Redes sociales

Violeta Bergonzi atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera. Recordada por su paso por Buen día, Colombia, se consagró recientemente como la gran ganadora de MasterChef Celebrity 2025, llevándose no solo el trofeo sino también el premio de 200 millones de pesos. Un logro que la terminó de posicionar como una de las figuras más queridas del Canal RCN.

Su paso por el reality de cocina estuvo marcado por el carisma y la espontaneidad que conectaron con los televidentes. Sin embargo, como suele ocurrir cuando la exposición aumenta, también llegaron las críticas. La presentadora decidió enfrentarlas sin escándalos, aunque hubo una situación puntual que la llevó a alzar la voz antes incluso de que el programa llegara a su final.

A través de sus redes sociales, Violeta Bergonzi expresó su molestia por comentarios hechos por Valentina Taguado, locutora del programa digital Qué hay pa’ dañar, quien utilizó su nombre en chistes que la presentadora consideró innecesarios. El llamado fue directo: pidió que no se siguiera usando su nombre como recurso humorístico. La reacción del público no tardó y, en su mayoría, se inclinó a favor de Bergonzi, recordando que Taguado ya había sido cuestionada anteriormente por bromas dirigidas a otras figuras públicas, entre ellas el humorista Hassam, incluso haciendo referencias a su enfermedad.

Precisamente el humorista fue una de las voces que salió en respaldo de Violeta. En medio de un video grabado durante una receta navideña, el comediante dejó clara su postura frente a las burlas relacionadas con el cáncer, señalando que ese tipo de humor cruza límites que no deberían normalizarse. El clip se viralizó rápidamente y fortaleció la ola de apoyo tanto para Bergonzi como para el humorista.

Aunque la polémica parecía haber bajado de intensidad, días después la propia Violeta reveló que el video junto a Hassam fue denunciado en Instagram, al punto de que la plataforma terminó silenciando el audio del reel. Lejos de victimizarse, la presentadora explicó que se trataba de una conversación surgida a partir de preguntas de sus seguidores y aseguró que no entiende a quién pudo incomodar una opinión sobre un tema tan sensible.

Ya todo el mundo lo escuchó”, expresó Bergonzi, dejando claro que no piensa entrar en confrontaciones ni retractarse. Con serenidad, pero firmeza, concluyó que no permitirá que la callen.

Así, Violeta Bergonzi cierra un capítulo intenso: campeona de MasterChef Celebrity, respaldada por el público y convertida, casi sin proponérselo, en protagonista de un debate sobre los límites del humor y el respeto. Un recordatorio de que, más allá de los fogones y las cámaras, hay temas que merecen ser tratados con responsabilidad.

Creado Por
Kienyke.com
Valentina Taguado
Hassam
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Caso UNGRD: ordenan detención de Ricardo Bonilla y Velasco
Bonilla fue capturado en plena audiencia y Velasco se entregó.
Bonilla fue capturado en plena audiencia y Velasco se entregó en Cali tras la orden de cárcel por el caso UNGRD. Conozca los detalles de la decisión.
Entretenimiento
Violeta Bergonzi se metió en riña entre Valentina Taguado y Hassam
Valentina Taguado Violeta Bergonzi Hassam
Violeta Bergonzi compartió su opinión frente a la reciente disputa entre Valentina Taguado y Hassam.
Colombia
Pólvora en Cundinamarca: diciembre ya deja 29 heridos y la cifra crece
Las cifras por pólvora en Cundinamarca vuelven a subir en diciembre de 2025.
Las cifras por pólvora en Cundinamarca vuelven a subir en diciembre de 2025. Ya son 29 lesionados en 19 municipios, incluidos nueve menores de edad.
Bogotá
Imputan homicidio agravado a taxista ebrio que atropelló a 11 personas
Taxista borracho que atropelló a 11 personas.
El conductor, con grado tres de alcoholemia, atropelló a 11 peatones en el sur de la capital. Una menor falleció días después, lo que agravó su situación judicial.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 18/12/2025 - 14:54
Juego por el trono
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 18/12/2025 - 09:58
Eterno agradecimiento
Mario Huertas
Saray Robayo Bechara
Jue, 18/12/2025 - 09:20
Gobernando con atajos tributarios
Saray Robayo Bechara
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno