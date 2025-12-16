Los Rolling Stones han cancelado los planes para una gira que preveían para 2026 en el Reino Unido y varios escenarios en Europa, según reporta este martes el diario The Sun y confirma igualmente la revista Variety, que citan a dos fuentes cercanas a la banda.

La gira no había sido oficialmente confirmada, pero en todo caso el guitarrista Keith Richards (que cumple 82 años el jueves próximo) hizo saber al grupo que no podía comprometerse con un proyecto que exige un gran despliegue de energía, ahora que reconoce sufrir de artritis desde hace tiempo, señala The Sun.



La gira iba a durar cuatro meses, con conciertos multitudinarios en grandes estadios, de manera similar a su gira anterior de 2024 titulada Hackney Diamonds,.