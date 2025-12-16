Inicio
Los Rolling Stones rechazan posibilidad de salir de gira en 2026

Mar, 16/12/2025 - 15:42
Los Rolling Stones cancelaron los planes de salir de gira en Reino Unido y Europa para 2026 por este motivo.
Rolling Stones gira 2026
Créditos:
EFE

Los Rolling Stones han cancelado los planes para una gira que preveían para 2026 en el Reino Unido y varios escenarios en Europa, según reporta este martes el diario The Sun y confirma igualmente la revista Variety, que citan a dos fuentes cercanas a la banda.

La gira no había sido oficialmente confirmada, pero en todo caso el guitarrista Keith Richards (que cumple 82 años el jueves próximo) hizo saber al grupo que no podía comprometerse con un proyecto que exige un gran despliegue de energía, ahora que reconoce sufrir de artritis desde hace tiempo, señala The Sun.

La gira iba a durar cuatro meses, con conciertos multitudinarios en grandes estadios, de manera similar a su gira anterior de 2024 titulada Hackney Diamonds,.

La banda aún no ha comunicado que suspende esa gira por sus canales oficiales.

Variety recuerda que Richards apareció en público el mes pasado en el Soho neoyorquino, durante una breve actuación de tres canciones en la que aparentó estar en forma, pero apunta que esto no tiene nada que ver con el desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio.

El cantante Mick Jagger tiene 82 años y el bajista Ronnie Wood tiene 78. El baterista original de la banda, Charlie Watts, murió en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan.

Creado Por
Agencia EFE
Conciertos
