Se aclara que Cancillería no patrocinó la ‘Noche Vallenata’ en Nicaragua

La Embajada de Colombia en Nicaragua emitió un comunicado oficial este 16 de diciembre de 2025 para aclarar su participación en el evento cultural ‘Noche Vallenata Colombia’, realizado el pasado 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua. La actividad, abierta al público y con entrada libre, tuvo como objetivo principal promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano.

Según la misión diplomática, el evento buscó fortalecer los lazos culturales entre Colombia y Nicaragua mediante la difusión del vallenato, género emblemático de la identidad colombiana y reconocido como patrimonio cultural.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la aclaración de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni participó en la organización ni en la ejecución del evento. La Embajada enfatizó que no hubo financiación ni intervención directa de la Cancillería en la realización de la actividad cultural.

Asimismo, se precisó que la participación de la Embajada de Colombia en Nicaragua se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático acreditado y la comunidad colombiana residente en el país, sin asumir funciones logísticas ni de organización.

Aclaración sobre Carlos Ramón González

El comunicado también aborda de manera directa la presencia del señor Carlos Ramón González durante el evento. La Embajada fue enfática al señalar que no existió invitación directa, gestión ni coordinación alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia González.

Además, se aclaró que fue el Gobierno de Nicaragua quien concedió asilo al señor González, una decisión que no involucró a la Embajada colombiana ni a su jefe de misión.

Otro aspecto destacado en el pronunciamiento oficial es que la Embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del Teatro Nacional Rubén Darío. En ese sentido, la misión diplomática explicó que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público realizado en ese recinto cultural.

Esta aclaración busca precisar los límites legales y administrativos de la representación diplomática frente a espacios que no están bajo su control.

Promoción cultural durante 2025

Finalmente, la Embajada resaltó que, durante el presente año, el Teatro Nacional Rubén Darío ha sido escenario de diversas actividades artísticas y culturales apoyadas por Colombia. Entre ellas se mencionan el concierto de la agrupación La Mojarra Eléctrica y la lectura de poemas de la escritora Mery Yolanda Sánchez.

Estas iniciativas, señaló la misión diplomática, reflejan un compromiso sostenido con la difusión de la cultura colombiana, el diálogo intercultural y la construcción de marca país, pilares de la política cultural exterior de Colombia en la región.