Dembélé gana el premio The Best al Jugador de la FIFA 2025

El fútbol mundial tiene un nuevo nombre en la cima. Este 16 de diciembre de 2025, el francés Ousmane Dembélé fue elegido The Best al Jugador de la FIFA, un reconocimiento que corona una temporada extraordinaria con el Paris Saint-Germain, club con el que alcanzó los mayores hitos de su historia reciente.

El atacante de 28 años, figura tanto del PSG como de la selección de Francia, fue recompensado por un curso 2024/25 sobresaliente, en el que lideró a su equipo hacia su primer título de la UEFA Champions League, además de dominar el fútbol francés y brillar en competiciones internacionales.

Le puede interesar: Bogotá Despierta 2025: horarios extendidos y descuentos del 16 al 23

El líder del primer PSG campeón de Champions

La consagración europea fue el punto más alto del año para Dembélé. Durante la campaña continental, el extremo francés registró ocho goles y seis asistencias, números decisivos en el camino del PSG hacia la final y posterior conquista del torneo más prestigioso de clubes.

Su impacto no se limitó a Europa. Dembélé fue una pieza clave en la obtención del triplete nacional, al ganar la Ligue 1 2024/25, la Copa de Francia 2024/25 y el Trofeo de Campeones 2024. Además, ayudó al equipo a alcanzar la final del primer Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde terminó como subcampeón.