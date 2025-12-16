Inicio
Dembélé gana el premio The Best al Jugador de la FIFA 2025

Mar, 16/12/2025 - 18:22
El delantero francés del PSG ganó el premio The Best luego de una temporada histórica, superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
El fútbol mundial tiene un nuevo nombre en la cima. Este 16 de diciembre de 2025, el francés Ousmane Dembélé fue elegido The Best al Jugador de la FIFA, un reconocimiento que corona una temporada extraordinaria con el Paris Saint-Germain, club con el que alcanzó los mayores hitos de su historia reciente.

El atacante de 28 años, figura tanto del PSG como de la selección de Francia, fue recompensado por un curso 2024/25 sobresaliente, en el que lideró a su equipo hacia su primer título de la UEFA Champions League, además de dominar el fútbol francés y brillar en competiciones internacionales.

El líder del primer PSG campeón de Champions

La consagración europea fue el punto más alto del año para Dembélé. Durante la campaña continental, el extremo francés registró ocho goles y seis asistencias, números decisivos en el camino del PSG hacia la final y posterior conquista del torneo más prestigioso de clubes.

Su impacto no se limitó a Europa. Dembélé fue una pieza clave en la obtención del triplete nacional, al ganar la Ligue 1 2024/25, la Copa de Francia 2024/25 y el Trofeo de Campeones 2024. Además, ayudó al equipo a alcanzar la final del primer Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde terminó como subcampeón.

 

Un palmarés individual imponente

La temporada del jugador nacido en Vernon estuvo acompañada por una lluvia de distinciones individuales. Dembélé fue nombrado Jugador de la Temporada de la UEFA Champions League, Jugador del Año de la Ligue 1, máximo goleador del campeonato francés, y fue incluido en el Equipo de la Temporada tanto de la Champions como de la UNFP.

En septiembre, ya había sido galardonado con el Balón de Oro, consolidando un año inolvidable. Con el premio The Best, el exjugador del Barcelona releva en el palmarés al brasileño Vinicius Junior, ganador en 2024.

Cómo se definió el premio The Best

El Premio The Best al Jugador de la FIFA se definió a partir de un proceso de votación supervisado por observadores independientes. Un panel de expertos seleccionó a los finalistas según el rendimiento entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales masculinas, periodistas especializados y aficionados, cada grupo con un 25% del peso total. Dembélé se impuso en la votación final a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

El resto de los ganadores en Doha

La gala, celebrada en Doha, también dejó otros protagonistas. La española Aitana Bonmatí fue elegida mejor futbolista del año, mientras que Luis Enrique y Sarina Wiegman se llevaron los premios a mejor entrenador en fútbol masculino y femenino, respectivamente.

En los arcos, el italiano Gianluigi Donnarumma y la inglesa Hannah Hampton fueron distinguidos como los mejores guardametas. El argentino Santiago Montiel ganó el Premio Puskás por el mejor gol del año, y Lizbeth Ovalle recibió el Premio Marta en la rama femenina.

Con su consagración, Ousmane Dembélé cierra un 2025 perfecto y se instala definitivamente entre los grandes nombres de la historia reciente del fútbol mundial.

 

