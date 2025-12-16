Bogotá Despierta 2025: horarios extendidos y descuentos del 16 al 23

La capital vivirá una intensa agenda comercial y cultural con la llegada de Bogotá Despierta 2025, una jornada que se desarrollará del 16 al 23 de diciembre y que permitirá a los ciudadanos realizar sus compras navideñas en horarios extendidos, con descuentos especiales, promociones y actividades para toda la familia.

Durante esta última edición del año, los comercios abrirán más allá de su horario habitual, ofreciendo una alternativa para quienes buscan evitar trancones y aglomeraciones propias de la temporada. La iniciativa, liderada por el sector comercial, estará acompañada de conciertos, novenas, rifas y actividades recreativas en diferentes puntos de la ciudad.

Ventas, visitantes y empleo en alza

La experiencia de años anteriores confirma el impacto de Bogotá Despierta en la dinámica económica de la ciudad. Históricamente, la afluencia de visitantes a los establecimientos aumenta hasta en un 40% frente a un día normal.

Según proyecciones de FENALCO Bogotá Cundinamarca, las ventas crecerán entre 30% y 40% en comparación con la jornada del año pasado. Además, el evento tendrá un efecto directo en el mercado laboral: se espera que el empleo aumente entre 20% y 25%, especialmente en comercio y servicios.

Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca, destacó que la jornada beneficia tanto a compradores como a comerciantes y trabajadores, al facilitar las compras y dinamizar las cajas registradoras en una de las semanas más importantes del año.