Bogotá Despierta 2025: horarios extendidos y descuentos del 16 al 23

La capital vivirá una intensa agenda comercial y cultural con la llegada de Bogotá Despierta 2025, una jornada que se desarrollará del 16 al 23 de diciembre y que permitirá a los ciudadanos realizar sus compras navideñas en horarios extendidos, con descuentos especiales, promociones y actividades para toda la familia.
Durante esta última edición del año, los comercios abrirán más allá de su horario habitual, ofreciendo una alternativa para quienes buscan evitar trancones y aglomeraciones propias de la temporada. La iniciativa, liderada por el sector comercial, estará acompañada de conciertos, novenas, rifas y actividades recreativas en diferentes puntos de la ciudad.
Le puede interesar: Los Rolling Stones rechazan posibilidad de salir de gira en 2026
Ventas, visitantes y empleo en alza
La experiencia de años anteriores confirma el impacto de Bogotá Despierta en la dinámica económica de la ciudad. Históricamente, la afluencia de visitantes a los establecimientos aumenta hasta en un 40% frente a un día normal.
Según proyecciones de FENALCO Bogotá Cundinamarca, las ventas crecerán entre 30% y 40% en comparación con la jornada del año pasado. Además, el evento tendrá un efecto directo en el mercado laboral: se espera que el empleo aumente entre 20% y 25%, especialmente en comercio y servicios.
Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca, destacó que la jornada beneficia tanto a compradores como a comerciantes y trabajadores, al facilitar las compras y dinamizar las cajas registradoras en una de las semanas más importantes del año.
Centros comerciales y espacios emblemáticos
Los centros comerciales se consolidan como uno de los pilares de Bogotá Despierta 2025. Entre los espacios confirmados se encuentran Ciudad Tunal, Los Héroes, Plaza Central, Titán Plaza, Santa Fe, Unilago y Salitre Plaza, que operarán con horarios prolongados para atender la alta demanda decembrina.
A estos se suman lugares emblemáticos del centro de Bogotá, como la Carrera Séptima, la Plaza de Bolívar, el Parque Santander, el Parque Bicentenario y la Plaza de la Santamaría, que se transformarán en puntos de iluminación, encuentros culturales y celebraciones navideñas.
Las Plazas Distritales de Mercado se suman por primera vez
Una de las principales novedades de esta edición es la participación, por primera vez, de las Plazas Distritales de Mercado, gracias a una alianza entre el Instituto para la Economía Social (Ipes) y FENALCO Bogotá-Cundinamarca. Esta integración permitirá que vivanderos y vivanderas extiendan sus horarios, fortaleciendo la economía local y facilitando las compras navideñas en espacios tradicionales.
Catalina Arciniegas, directora del Ipes, aseguró que esta estrategia busca incentivar el regreso de los ciudadanos a las plazas y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en ellas, con acciones enfocadas en más seguridad, mejor convivencia, infraestructura renovada y mayor oferta institucional.
Horarios de las Plazas Distritales de Mercado
Durante Bogotá Despierta, las plazas funcionarán con los siguientes horarios especiales:
- Samper Mendoza: 6:00 p. m. a 6:00 a. m.
- 20 de Julio: 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
- La Concordia: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Las Ferias: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Las Cruces: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Restrepo: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
- 7 de Agosto: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
- La Perseverancia: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Santander: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Fontibón: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
- 12 de Octubre: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
La información completa sobre comercios y horarios está disponible en www.bogotadespierta.co.