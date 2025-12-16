Inicio
Bogotá

Bogotá Despierta 2025: horarios extendidos y descuentos del 16 al 23

Mar, 16/12/2025 - 17:38
Durante Bogotá Despierta, el comercio de la ciudad ampliará horarios, con ventas que crecerían hasta 40%, más empleo y actividades culturales.
Durante Bogotá Despierta, el comercio de la ciudad ampliará horarios.
Créditos:
Secretaría Distrital de Desarrollo Economíco

La capital vivirá una intensa agenda comercial y cultural con la llegada de Bogotá Despierta 2025, una jornada que se desarrollará del 16 al 23 de diciembre y que permitirá a los ciudadanos realizar sus compras navideñas en horarios extendidos, con descuentos especiales, promociones y actividades para toda la familia.

Durante esta última edición del año, los comercios abrirán más allá de su horario habitual, ofreciendo una alternativa para quienes buscan evitar trancones y aglomeraciones propias de la temporada. La iniciativa, liderada por el sector comercial, estará acompañada de conciertos, novenas, rifas y actividades recreativas en diferentes puntos de la ciudad.

Le puede interesar: Los Rolling Stones rechazan posibilidad de salir de gira en 2026

Ventas, visitantes y empleo en alza

La experiencia de años anteriores confirma el impacto de Bogotá Despierta en la dinámica económica de la ciudad. Históricamente, la afluencia de visitantes a los establecimientos aumenta hasta en un 40% frente a un día normal.

Según proyecciones de FENALCO Bogotá Cundinamarca, las ventas crecerán entre 30% y 40% en comparación con la jornada del año pasado. Además, el evento tendrá un efecto directo en el mercado laboral: se espera que el empleo aumente entre 20% y 25%, especialmente en comercio y servicios.

Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca, destacó que la jornada beneficia tanto a compradores como a comerciantes y trabajadores, al facilitar las compras y dinamizar las cajas registradoras en una de las semanas más importantes del año.

 

Durante Bogotá Despierta, el comercio de la ciudad ampliará horarios.
Créditos:
Fenalco

Centros comerciales y espacios emblemáticos

Los centros comerciales se consolidan como uno de los pilares de Bogotá Despierta 2025. Entre los espacios confirmados se encuentran Ciudad Tunal, Los Héroes, Plaza Central, Titán Plaza, Santa Fe, Unilago y Salitre Plaza, que operarán con horarios prolongados para atender la alta demanda decembrina.

A estos se suman lugares emblemáticos del centro de Bogotá, como la Carrera Séptima, la Plaza de Bolívar, el Parque Santander, el Parque Bicentenario y la Plaza de la Santamaría, que se transformarán en puntos de iluminación, encuentros culturales y celebraciones navideñas.

Las Plazas Distritales de Mercado se suman por primera vez

Una de las principales novedades de esta edición es la participación, por primera vez, de las Plazas Distritales de Mercado, gracias a una alianza entre el Instituto para la Economía Social (Ipes) y FENALCO Bogotá-Cundinamarca. Esta integración permitirá que vivanderos y vivanderas extiendan sus horarios, fortaleciendo la economía local y facilitando las compras navideñas en espacios tradicionales.

Catalina Arciniegas, directora del Ipes, aseguró que esta estrategia busca incentivar el regreso de los ciudadanos a las plazas y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en ellas, con acciones enfocadas en más seguridad, mejor convivencia, infraestructura renovada y mayor oferta institucional.

Horarios de las Plazas Distritales de Mercado

Durante Bogotá Despierta, las plazas funcionarán con los siguientes horarios especiales:

  • Samper Mendoza: 6:00 p. m. a 6:00 a. m.
     
  • 20 de Julio: 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
     
  • La Concordia: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
     
  • Las Ferias: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.
     
  • Las Cruces: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
     
  • Restrepo: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
     
  • 7 de Agosto: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
     
  • La Perseverancia: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
     
  • Santander: 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
     
  • Fontibón: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
     
  • 12 de Octubre: 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
     

La información completa sobre comercios y horarios está disponible en www.bogotadespierta.co.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Junior campeón de la Liga BetPlay II-2025
Junior de Barranquilla
Con autoridad, jerarquía y un José Enamorado decisivo, el Junior de Barranquilla selló una nueva estrella del fútbol colombiano en Ibagué.
Fútbol
Dembélé gana el premio The Best al Jugador de la FIFA 2025
El delantero francés del PSG ganó el premio The Best luego de una temporada histórica.
El delantero francés del PSG ganó el premio The Best luego de una temporada histórica, superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
Bogotá
Bogotá Despierta 2025: horarios extendidos y descuentos del 16 al 23
Durante Bogotá Despierta, el comercio de la ciudad ampliará horarios.
Durante Bogotá Despierta, el comercio de la ciudad ampliará horarios, con ventas que crecerían hasta 40%, más empleo y actividades culturales.
Regiones
“El Cauca no puede seguir resistiendo solo”: gobernador clama ayuda
Ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca
Más de siete horas de hostigamiento armado, dos policías asesinados y daños a infraestructura pública llevaron al mandatario departamental a pedir refuerzos urgentes al Gobierno Nacional.
Kien Opina
Daniel Gómez Gaviria
Mar, 16/12/2025 - 08:23
Sistema del Cuidado para la Equidad
Daniel Gómez Gaviria
Federico Arellano Mendoza
Mar, 16/12/2025 - 08:12
“El Nobel bien dado..."
Federico Arellano Mendoza
Antonio Correa
Lun, 15/12/2025 - 11:51
Recursos de la paz capturados
Antonio Correa
Carlos Salas
Lun, 15/12/2025 - 11:35
Efecto Trump
Carlos Salas Silva