“El Cauca no puede seguir resistiendo solo”: gobernador clama ayuda

Mar, 16/12/2025 - 17:22
Más de siete horas de hostigamiento armado, dos policías asesinados y daños a infraestructura pública llevaron al mandatario departamental a pedir refuerzos urgentes al Gobierno Nacional.
Ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca
Créditos:
Captura de pantalla redes sociales

Un violento ataque armado sacudió al municipio de Buenos Aires, Cauca, luego de que presuntos integrantes de las disidencias las Farc lanzaran cilindros cargados con explosivos contra el comando de la Policía Nacional, provocando la destrucción parcial de su fachada y afectaciones a varias edificaciones públicas.

Además del ataque a la estación policial, se registraron daños en la alcaldía municipal y una de las mayores afectaciones ocurrió en las instalaciones del Banco Agrario de Colombia. En videos difundidos en redes sociales se observa a hombres fuertemente armados sustraer la caja fuerte de la entidad bancaria y llevarse una suma millonaria de dinero.

 

“Una agresión directa contra el Estado”

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó los hechos como una ofensiva que supera la capacidad de respuesta departamental y pidió apoyo inmediato del Gobierno Nacional.

“Lo que ocurre en Buenos Aires, Cauca es una agresión directa contra el Estado, la institucionalidad y la vida. Más de 7 horas de hostigamiento armado, 2 policías asesinados, civiles bajo fuego, familias desplazadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado”, señaló el mandatario.

El mandatario aseguró que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y que la Fuerza Pública se encuentra en terreno, pero advirtió que la magnitud de los hechos exige refuerzos urgentes.

“Esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental. Se necesita reacción inmediata, control total del territorio y protección a la población civil. El Cauca no puede seguir resistiendo solo”, afirmó.

Respuesta del Ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar a los responsables del ataque, a quienes señaló como integrantes de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco.

“Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales”, indicó el ministro.

Sánchez aseguró que la violencia está directamente ligada a las economías ilegales y reiteró que la Fuerza Pública continuará enfrentando estas estructuras armadas.

“Nuestros policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su Fuerza Pública”, concluyó.

Alerta por la población civil

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la grave afectación a la población civil durante los enfrentamientos y advirtió sobre riesgos inminentes para comunidades que quedaron en medio del fuego cruzado.

Según la entidad, los hechos dejaron personas desplazadas, afectaciones a servicios esenciales y un alto riesgo humanitario, por lo que pidió a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y al Estado reforzar las medidas de protección.

La Defensoría también solicitó garantizar corredores humanitarios, atención inmediata a las víctimas y el restablecimiento de las comunicaciones y servicios básicos en el municipio.

