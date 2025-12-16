Un violento ataque armado sacudió al municipio de Buenos Aires, Cauca, luego de que presuntos integrantes de las disidencias las Farc lanzaran cilindros cargados con explosivos contra el comando de la Policía Nacional, provocando la destrucción parcial de su fachada y afectaciones a varias edificaciones públicas.

Además del ataque a la estación policial, se registraron daños en la alcaldía municipal y una de las mayores afectaciones ocurrió en las instalaciones del Banco Agrario de Colombia. En videos difundidos en redes sociales se observa a hombres fuertemente armados sustraer la caja fuerte de la entidad bancaria y llevarse una suma millonaria de dinero.

“Una agresión directa contra el Estado”

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó los hechos como una ofensiva que supera la capacidad de respuesta departamental y pidió apoyo inmediato del Gobierno Nacional.

“Lo que ocurre en Buenos Aires, Cauca es una agresión directa contra el Estado, la institucionalidad y la vida. Más de 7 horas de hostigamiento armado, 2 policías asesinados, civiles bajo fuego, familias desplazadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado”, señaló el mandatario.

El mandatario aseguró que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia y que la Fuerza Pública se encuentra en terreno, pero advirtió que la magnitud de los hechos exige refuerzos urgentes.

“Esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental. Se necesita reacción inmediata, control total del territorio y protección a la población civil. El Cauca no puede seguir resistiendo solo”, afirmó.