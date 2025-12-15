Las historias detrás del accidente que dejó 17 muertos en Remedios

La carretera estaba completamente a oscuras cuando, poco después de las 3:00 de la madrugada del domingo 14 de diciembre, un joven salió corriendo hacia la vía que conecta Remedios con Zaragoza, en el nordeste de Antioquia. Agitaba los brazos con desesperación hasta que logró detener un tractocamión. Apenas pudo explicar lo ocurrido: el bus en el que regresaba con sus compañeros de colegio había caído por un abismo de más de 40 metros. Abajo, entre rocas y una quebrada casi seca, yacía una tragedia.

Le puede interesar: Las caras que nadie conoce detrás del tiroteo que sacudió a Australia

Un viaje de celebración que se tornó fatal

En el vehículo viajaban 34 estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello, un guía y dos conductores. Venían de Tolú, donde habían pasado varios días celebrando el fin de su bachillerato. El bus, de servicio especial y afiliado a la empresa Precoltur, salió el sábado a las 7:00 p. m. con destino al barrio Serramonte, en Bello. La llegada estaba prevista para las 5:00 a. m., pero nunca ocurrió.

La mayoría de los jóvenes dormía cuando el bus tomó una curva en el PR 12 de la vía Remedios–Zaragoza, parte de la nueva autopista Magdalena 2. Según las primeras versiones, tras completar el giro, el conductor no logró enderezar el volante. El vehículo hizo un movimiento extraño y se precipitó al vacío.

El impacto y los primeros sobrevivientes

El bus chocó contra grandes rocas antes de quedar cerca de una quebrada. El estruendo despertó a quienes dormían. Algunos lograron salir por sus propios medios. Otros quedaron atrapados.

Uno de los sobrevivientes relató que estaba dormido cuando escuchó gritos y sintió cómo el vehículo caía. Diana Arroyave, madre de un estudiante herido, contó que su hijo solo reaccionó cuando el agua comenzó a entrar al bus. “Salió como pudo y vio a varios compañeros tendidos sobre las piedras”, dijo mientras lo acompañaba en el Hospital San Vicente de Paúl de Remedios.