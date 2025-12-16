Inicio
Colombia

Ejército captura a siete militares por presuntos hechos de corrupción

Mar, 16/12/2025 - 14:09
Los uniformados fueron detenidos en cinco regiones del país tras una investigación de más de siete meses adelantada con la Fiscalía y la Policía.
Militares del Ejército Nacional de Colombia
Créditos:
Referencia - Ejército Nacional

El Ejército confirmó la captura de siete militares en servicio activo, cuatro oficiales y tres suboficiales, en el marco de un proceso por el delito de peculado por apropiación.

Las detenciones fueron realizadas en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como parte de una investigación que se extendió por más de siete meses y que permitió establecer la presunta participación de los uniformados en manejos administrativos indebidos y posibles hechos de corrupción.

Las capturas se llevaron a cabo en Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá. Los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.

El Ejército señaló que estas acciones hacen parte de su compromiso con la transparencia institucional y reiteró que ya fueron iniciados los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, la institución ratificó su política de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción que involucre a personal militar o civil al servicio de la Fuerza.

Colombia
Ejército Nacional
Fiscalía General de la Nación
