Valentina Taguado habría aclarado polémica con Hassam

Valentina Taguado y Hassam quedaron en el centro de una fuerte controversia en redes sociales luego de un comentario hecho por ella durante un evento público que compartió con Valeria Aguilar, su compañera en MasterChef Celebrity. Lo que empezó como una broma terminó generando una ola de críticas, al punto de abrir un debate nacional sobre los límites del humor y la sensibilidad frente a temas de salud.

El episodio se produjo cuando la creadora de contenido habló de la vida sentimental del comediante, con quien compartió micrófonos en el programa Qué hay pa’ dañar, del Canal RCN. En medio del show, la locutora contó que se enteró recientemente de que el humorista tenía pareja desde hacía dos años, algo que —según dijo— desconocía pese a su larga amistad.

Al preguntar por el nombre de la novia, lanzó el comentario que encendió la polémica: “Supongo que se llama ‘quimio’, porque es la que te come”, frase que hizo referencia directa al cáncer que Hassam enfrentó años atrás y que muchos consideraron una burla innecesaria y ofensiva.

La reacción del humorista no tardó en llegar. Aunque evitó mencionar nombres propios, Hassam expresó públicamente su molestia y fue contundente al señalar que existen límites que no deben cruzarse. En sus declaraciones, subrayó que hacer chistes sobre una enfermedad grave como el cáncer —sin importar si la persona está o no recuperada— es inaceptable y refleja una profunda falta de empatía. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta directa al comentario de Taguado, lo que avivó aún más el debate en redes.

La atención se volcó entonces hacia la locutora, quien decidió abordar el tema desde una reflexión más amplia en Qué hay pa' dañar. Durante una conversación con Johanna Velandia, la también locutora habló sobre los límites del humor y la importancia del consentimiento al momento de hacer bromas sobre aspectos personales.