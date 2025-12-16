Inicio
¿Por qué Petro volvió a llamar "nazi" a Kast?

Mar, 16/12/2025 - 15:10
El presidente Gustavo Petro volvió a llamar al presidente electo de Chile, a José Antonio Kast, pese a protesta diplomática de este país.
Gustavo Petro llama nazi a Kast
Créditos:
EFE

Gustavo Petro volvió a tachar de "nazi" al mandatario electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, pese a la carta de protesta que el Gobierno del país austral entregó la víspera por sus "inaceptables" declaraciones tras la victoria electoral del domingo.

"Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios", escribió Petro en la red social X.

El mandatario izquierdista, aliado del presidente chileno saliente, Gabriel Boric, y ubicado en las antípodas ideológicas de Kast, añadió: "Su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan".

"Es miedo su método político pero también la mentira. Aprendieron de (Joseph) Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea", agregó, en referencia al ministro de propaganda de Adolf Hitler.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que el Gobierno chileno informara que presentó una carta de protesta al embajador de Colombia en Santiago por los "inaceptables dichos" de Petro sobre la victoria de Kast, que el domingo se impuso en las elecciones presidenciales chilenas con el 58,17 % de los votos, casi 17 puntos porcentuales más que la candidata de izquierda Jeannette Jara, que logró el 41,83 %.

Según el Ejecutivo chileno, las declaraciones de Petro "constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones".

Petro advirtió el domingo en la noche que en América "vienen los vientos de la muerte" e hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a "resistir con la espada de Bolívar en alto.

"El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos", publicó Petro en uno de sus mensajes, en referencia al pasado nazi del padre de Kast.

Kast, un abogado ultracatólico de 59 años y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es el primer dirigente abiertamente pinochetista en llegar al poder desde el retorno de la democracia en Chile.

Creado Por
Agencia EFE
Gustavo Petro
José Antonio Kast
Chile
