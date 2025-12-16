Inicio
Colombia

Alerta por escasez de medicamentos para pacientes trasplantados

Mar, 16/12/2025 - 14:29
La Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos advierte que la falta de inmunosupresores pone en riesgo la vida de pacientes en varias regiones del país.
Cirugía
Créditos:
Pexels

La Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) manifestó su profunda preocupación por la reiterada y grave falta de entrega oportuna de medicamentos, en especial inmunosupresores, a pacientes trasplantados en distintas regiones del país.

La organización explicó que estos medicamentos son un pilar esencial e irremplazable en el tratamiento de las personas trasplantadas, ya que su interrupción, retraso o suministro irregular incrementa de manera inmediata y significativa el riesgo de rechazo agudo o crónico del injerto, el deterioro clínico acelerado y la mortalidad.

ACTO advirtió que cada dosis omitida representa un retroceso clínico potencialmente irreversible, que no solo pone en peligro la vida del paciente, sino que desconoce el esfuerzo médico, científico, social y financiero que implica un proceso de donación y trasplante, así como la inversión del sistema de salud.

Desde la asociación señalaron que esta situación vulnera los derechos fundamentales de los pacientes trasplantados y compromete los principios de continuidad, integralidad y oportunidad en la atención en salud, además de amenazar la sostenibilidad de los programas de trasplante en Colombia.

Por ello, ACTO exhortó de manera urgente a las instituciones gubernamentales, a los entes de vigilancia y control y a los responsables de la cadena de aseguramiento y provisión de medicamentos a garantizar la entrega continua, oportuna y completa de los inmunosupresores, eliminar barreras administrativas que retrasan tratamientos vitales e implementar mecanismos efectivos de seguimiento para evitar que esta situación se repita.

La vida de los pacientes trasplantados no admite dilaciones, excusas ni trámites innecesarios. Cada falla en la entrega de estos medicamentos puede traducirse en la pérdida de un injerto y, en muchos casos, en la pérdida de una vida”, aseguró la asociación.

Colombia
Salud
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Fútbol
Junior campeón de la Liga BetPlay II-2025
Junior de Barranquilla
Con autoridad, jerarquía y un José Enamorado decisivo, el Junior de Barranquilla selló una nueva estrella del fútbol colombiano en Ibagué.
Fútbol
Dembélé gana el premio The Best al Jugador de la FIFA 2025
El delantero francés del PSG ganó el premio The Best luego de una temporada histórica.
El delantero francés del PSG ganó el premio The Best luego de una temporada histórica, superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
Bogotá
Bogotá Despierta 2025: horarios extendidos y descuentos del 16 al 23
Durante Bogotá Despierta, el comercio de la ciudad ampliará horarios.
Durante Bogotá Despierta, el comercio de la ciudad ampliará horarios, con ventas que crecerían hasta 40%, más empleo y actividades culturales.
Regiones
“El Cauca no puede seguir resistiendo solo”: gobernador clama ayuda
Ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca
Más de siete horas de hostigamiento armado, dos policías asesinados y daños a infraestructura pública llevaron al mandatario departamental a pedir refuerzos urgentes al Gobierno Nacional.
Kien Opina
Daniel Gómez Gaviria
Mar, 16/12/2025 - 08:23
Sistema del Cuidado para la Equidad
Daniel Gómez Gaviria
Federico Arellano Mendoza
Mar, 16/12/2025 - 08:12
“El Nobel bien dado..."
Federico Arellano Mendoza
Antonio Correa
Lun, 15/12/2025 - 11:51
Recursos de la paz capturados
Antonio Correa
Carlos Salas
Lun, 15/12/2025 - 11:35
Efecto Trump
Carlos Salas Silva