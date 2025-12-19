El contexto no es menor. El reality que ambas condujeron en su primera temporada, La casa de los famosos, —y que acaba de confirmar su regreso con una tercera entrega, programada para el 12 de enero a las 8:00 p. m.— sigue siendo un imán de comentarios, especulaciones y recuerdos incómodos. Aunque al inicio la dupla fue bien recibida por la audiencia, con el paso de los capítulos las miradas tensas, los silencios incómodos y ciertos comentarios al aire alimentaron rumores de un ambiente laboral lejos de ser idílico.

Tras el cierre de esa primera temporada, tanto Giraldo como Hurtado optaron por contar su versión en diferentes entrevistas, coincidiendo en algo: la química profesional no fluyó como se esperaba. Poco después, Cristina Hurtado decidió no continuar en el proyecto, una salida que, según trascendió, estuvo marcada por desacuerdos económicos. En 2025, la presentadora sorprendió al anunciar su llegada a Caracol Televisión como parte de A otro nivel, dejando atrás definitivamente ese capítulo.

El espacio que dejó Hurtado fue ocupado por Marcelo Cezán, amigo cercano de Carla Giraldo, quien se integró desde la segunda temporada y repitió en la tercera, consolidando una dupla mucho más estable frente a las cámaras.

Ahora, con el anuncio de nuevos participantes y el inminente regreso del reality, Carla volvió a quedar en el centro de la conversación. El repost del video —en el que ambas aparentan una cordialidad casi ejemplar— fue leído por muchos como una forma elegante (y sarcástica) de decir que el pasado ya no duele… pero tampoco se olvida.

Los confirmados para La Casa de los Famosos 3

Mientras tanto, La casa de los famosos se alista para recibir a una nueva tanda de celebridades que prometen drama, risas y titulares. Entre los confirmados están: