La selección no concretó su amplio dominio ante El Salvador. El empate sin goles complica su pase a octavos.

La Selección Colombia Sub-17 empató 0-0 este martes ante El Salvador en su segundo partido del Grupo G del Mundial Sub-17 2025, un resultado que complica su clasificación a octavos de final pese a su abrumadora dominancia en el campo (76% de posesión y 27 remates), donde la falta de efectividad le impidió materializar su clara superioridad.

El combinado nacional, que venía de un empate valioso ante Alemania en su debut, buscó desde el inicio el gol pero se encontró con una compacta defensa salvadoreña y con su propia ineficacia. El partido mostró estadísticas contundentes: 9 tiros al arco, 12 desviados y 6 bloqueados por parte de Colombia, frente a apenas 6 tiros totales de su rival.

Tras este resultado, Colombia suma 2 puntos en el Grupo G, donde Alemania y Corea del Norte son los actuales líderes. La Tricolor Sub-17 deberá buscar un resultado contundente en su tercer y último partido de la fase de grupos para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo internacional.

El próximo partido será el Lunes, 10 de noviembre, a las 8:30 A.M. contra Corea del Norte Sub-17, primera en el grupo G.