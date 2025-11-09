Inicio
Medellín, líder de la Liga BetPlay; Nacional y Bucaramanga, con los mismos puntos

Dom, 09/11/2025 - 17:02
La Liga BetPlay entra en su recta final con un triple empate en la punta y varios equipos aún peleando por clasificar.
Con 37 puntos cada uno, Independiente Medellín, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga comparten el liderato de la Liga BetPlay II-2025, cuando solo resta una fecha para finalizar la fase regular. Los tres equipos luchan por cerrar primeros y quedarse con el “punto invisible”, ventaja que se otorga al mejor de la tabla en los cuadrangulares semifinales.

El DIM goleó 4-1 al Deportivo Pereira como visitante con anotaciones de Jhon Palacios, Luis Sandoval, Baldomero Perlaza y Juan Arizala. Con este resultado, aseguró su clasificación y confirmó su candidatura al título.

Por su parte, Atlético Nacional superó 2-1 a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, con goles de Juan Bauzá y Edwin Cardona. El equipo verde llegó a 11 fechas invicto y también se consolidó como uno de los líderes.

Bucaramanga igualó en puntaje tras vencer 2-1 a La Equidad con doblete del argentino Luciano Pons. El equipo de Leonel Álvarez firmó una campaña sólida y buscará cerrar como cabeza de serie.

En otros resultados, Tolima venció 3-1 a Llaneros y llegó a 35 puntos, sellando su pase a cuadrangulares. Fortaleza y Junior, ya clasificados, empataron 1-1 y definieron posiciones en la parte alta.

Millonarios quedó eliminado tras igualar 1-1 con Envigado, mientras Once Caldas sigue con vida tras vencer 1-0 a Pasto, a la espera de una caída del América.

La jornada concluirá este domingo con los duelos entre Alianza y Boyacá Chicó, América frente a Unión Magdalena y Santa Fe ante Deportivo Cali, donde se definirán los dos últimos cupos a la siguiente fase.

