Se eleva a 1.450 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo que la cifra de fallecidos se elevó a 1.450 personas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, que afectaron la zona norte del país.

“En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Balance de víctimas y daños

El legislador indicó que hay 3.150 personas heridas, pese a que el sábado había reportado un total de 3.238 heridos. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la razón de esta reducción en el registro.

Además, dijo que 12.721 familias están damnificadas.

Rodríguez sostuvo que hay 774 edificios afectados o colapsados. De ese total, 189 presentan daños totales y 585 daños parciales. También informó que 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole sufrieron afectaciones.

Igualmente, explicó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, hacia hospitales públicos y privados de Caracas.

Rescate, voluntarios y desaparecidos

Rodríguez también dijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con el apoyo de 137 perros, 49 vehículos y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

Sobre los voluntarios, apuntó que se han registrado 7.876 personas en el Poliedro de Caracas. Según Rodríguez, esto ha permitido ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira.

El diputado anunció, además, la activación de una línea telefónica para apoyar a los ciudadanos que presenten cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático tras el terremoto. También informó sobre una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, aunque no ofreció una cifra de cuántas personas están en esa situación.

En redes sociales son constantes las publicaciones de fotografías y datos de personas que no han sido localizadas tras el terremoto. La mayoría de ellas fueron vistas por última vez en La Guaira.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales tras un encuentro con un grupo de estos trabajadores, según informó Prensa Presidencial. EFE