Sube a 1.719 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en el norte de Venezuela ascendió a 1.719, mientras que los heridos llegaron a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Durante un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez señaló que “la cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719 y la de personas heridas a 5.034”. El funcionario no entregó información sobre el número de desaparecidos.

Réplicas y daños reportados

Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades han registrado 609 réplicas. Entre ellas está la ocurrida este lunes en la mañana, que, según Rodríguez, fue de 4,2. El Servicio Geológico de Estados Unidos, en cambio, la estimó en 4,6.

“Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población. Generó cierta zozobra, pero debemos decir que no hubo ninguna afectación”, afirmó Rodríguez.

Hasta el momento, el Gobierno registra 15.866 personas damnificadas y 855 edificios afectados. De estos, 189 sufrieron colapso total, de acuerdo con el balance oficial.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, un sismo ocurrido en las proximidades de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

La Guaira, la región más afectada

Los sismos de hace cinco días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más golpeada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999, que dejó miles de muertos.

Rodríguez dijo este lunes que en La Guaira se han habilitado 15 grandes refugios, además de otros espacios más pequeños en escuelas. En Caracas, agregó, se han establecido 50 campamentos provisorios.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas afectadas por el doble terremoto. También extendió por una semana la suspensión de clases.

Rescatistas internacionales y nacionales continúan con las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Mientras tanto, algunos residentes de La Guaira denuncian retrasos en la llegada de ayuda a sus sectores. EFE