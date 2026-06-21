14 mil jurados de votación no llegaron: la alerta electoral de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación informó que recibió 521 reportes sobre posibles conductas que podrían afectar la segunda vuelta presidencial. La entidad también reportó que 14 mil jurados de votación no asistieron a sus puestos en 401 municipios del país.

521 reportes durante la jornada electoral

La Procuraduría General de la Nación informó este domingo 21 de junio que, durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, recibió 521 informes relacionados con posibles conductas contra el proceso electoral en Colombia.

Los reportes fueron recibidos por el Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada de la entidad, instalado en la sede central de la Procuraduría, en Bogotá. Según el Ministerio Público, estos informes llegaron en las últimas horas mientras avanzaba la jornada en el país.

Del total de reportes, 242 provinieron de ciudadanos, 126 fueron enviados por funcionarios de la Procuraduría que realizaban vigilancia electoral en puestos de votación, 93 llegaron desde la Cancillería y 60 fueron remitidos por personerías.

La entidad no detalló, en ese primer corte, cuántos reportes podrían derivar en investigaciones disciplinarias, ni si todos corresponden a hechos confirmados. Por ahora, se trata de informes recibidos y canalizados por la Procuraduría para su revisión.

14 mil jurados no se presentaron

Uno de los datos más relevantes entregados por el Ministerio Público fue la inasistencia de 14 mil jurados de votación en 401 municipios del país. Los jurados cumplen funciones clave durante la jornada, como verificar la identidad de los votantes, entregar la tarjeta electoral, registrar a los sufragantes y participar en el conteo de mesa.

La ausencia de jurados puede generar reemplazos, demoras operativas y ajustes en la organización de los puestos de votación. Según las reglas electorales, la designación como jurado es de forzosa aceptación, salvo que exista una causal válida de exoneración.

En Colombia, quienes no asisten sin justa causa pueden enfrentar sanciones. Si son servidores públicos, la consecuencia puede ser la destitución del cargo; si no lo son, pueden recibir una multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Vigilancia en todo el país

La Procuraduría aseguró que desplegó 3.479 servidores para hacer seguimiento a la jornada electoral en los 32 departamentos y en Bogotá. De ese total, 2.293 fueron ubicados en puestos de votación, 359 en la sede principal de la entidad, 43 en centros de cómputo, 48 en vigilancia móvil y 732 en los escrutinios.

La segunda vuelta presidencial se desarrolla entre las fórmulas de Iván Cepeda y Aída Quilcué, y Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, según el orden definido en la tarjeta electoral por la Registraduría.

La Procuraduría pidió a los ciudadanos reportar cualquier irregularidad a través de los canales habilitados en su página web, el código QR dispuesto para la jornada y las líneas telefónicas y de WhatsApp anunciadas por la entidad.