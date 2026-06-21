Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente electo de Colombia

Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,24% de las mesas informadas, la fórmula Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo obtuvo 12.878.969 votos que representan el 49.68%, mientras que la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilqué alcanzó 12.617.038 sufragios, equivalentes al 48.67%.

El resultado confirma el avance de De la Espriella, quien ya había ganado la primera vuelta presidencial con 10.361.499 votos y un 43.74 % de respaldo.

Un triunfo marcado por el discurso de seguridad

De la Espriella llega a la Casa de Nariño con un discurso centrado en la mano dura contra el crimen, la construcción de megacárceles, la reducción del Estado, la defensa de la propiedad privada y una fuerte retórica contra dirigentes de izquierda, a quienes ha llamado “enemigos de la patria”.

Ahora, junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, deberá asumir las riendas de un país atravesado por una profunda crisis de seguridad, retos económicos, tensiones políticas y una alta expectativa ciudadana frente al rumbo que tomará el nuevo gobierno.

¿Cómo votaron las regiones?

El mapa electoral volvió a mostrar un país dividido políticamente. De la Espriella habría mantuvo una fuerte ventaja en zonas del interior andino, Antioquia, Santanderes, el Eje Cafetero, sectores de Cundinamarca y la Orinoquía, regiones donde su discurso de seguridad y autoridad tuvo mayor acogida.

Cepeda, por su parte, habría conservado apoyos importantes en Bogotá, el Pacífico, parte del Caribe, el suroccidente y territorios donde el Pacto Histórico ya había mostrado fortaleza en la primera vuelta. La distribución regional confirma que la segunda vuelta no solo enfrentó dos candidaturas, sino dos visiones opuestas sobre seguridad, paz, economía y modelo de Estado.

Los retos del nuevo gobierno

El nuevo presidente recibirá un país con desafíos urgentes en seguridad, gobernabilidad, economía y relaciones con el Congreso. Uno de sus primeros retos será convertir sus promesas de campaña en políticas públicas viables, especialmente en materia de orden público, lucha contra el crimen organizado y recuperación de la confianza institucional.

Además, deberá definir el futuro de la política de Paz Total, la relación con las Fuerzas Militares, el manejo de los grupos armados ilegales y el rumbo económico de Colombia durante los próximos cuatro años.

Con este resultado, Abelardo de la Espriella marca un giro político en Colombia y abre una nueva etapa para el país después del gobierno de Gustavo Petro.