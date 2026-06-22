Abren investigación a Daniel Quintero por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Daniel Quintero Calle, actual superintendente nacional de Salud, por una presunta participación indebida en política durante la segunda vuelta presidencial.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa, que busca determinar si las declaraciones y publicaciones realizadas por Quintero el 21 de junio de 2026 pudieron constituir una intervención política, pese a su condición de servidor público.

Los pronunciamientos de Quintero

De acuerdo con los reportes conocidos, el proceso estaría relacionado con pronunciamientos del funcionario sobre los resultados electorales, el escrutinio de votos y el entonces candidato Iván Cepeda.

En una entrevista, Quintero habló de la revisión de mesas y de la búsqueda de votos tras el cierre de la jornada electoral:

“yo tengo unos sistemas de medición que me permitieron incluso, anticipar que Abelardo nos iba a ganar en primera vuelta, pero en esta, los números daban completamente al revés y los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”, expresó.

Además, Quintero también publicó mensaje en X en el que escribió:

“Mis números nunca me han fallado. Incluso hace 20 días me decían que Abelardo le ganaba a Cepeda en primera vuelta. Hoy fue al revés. Si no ganamos será por fraude”.

La Procuraduría evaluará si esas manifestaciones vulneraron las normas que restringen la participación en política de los funcionarios públicos.

Por ahora, la investigación se encuentra en etapa inicial, por lo que no implica una sanción contra el superintendente.

Quintero defiende sus declaraciones

Tras conocerse la decisión, Daniel Quintero defendió sus pronunciamientos y aseguró que, una vez terminada la jornada electoral, sus opiniones están amparadas por la libertad de expresión.