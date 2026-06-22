Así votaron las regiones en Colombia tras la segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial dejó un mapa electoral profundamente dividido en Colombia. Aunque Abelardo de la Espriella logró imponerse en el resultado nacional sobre Iván Cepeda, la distribución territorial mostró dos bloques políticos claramente diferenciados.
Según el preconteo, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 %, mientras Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios, con el 48,70 %. La diferencia fue de apenas 250.830 votos, menos de un punto porcentual.
Un país dividido por regiones
El comportamiento por departamentos evidenció una fractura regional. De la Espriella concentró buena parte de su respaldo en el interior del país, especialmente en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y los Llanos Orientales.
Los resultados más fuertes de De la Espriella estuvieron Norte de Santander, donde alcanzó el 76,56 %; Casanare, con el 69,09 %, y Santander, con el 64,58 %.
Iván Cepeda obtuvo la mayoría en Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. También ganó en Bogotá D.C.
Sus mayores apoyos se registraron en Chocó, con el 81,38%; Vaupés, con el 80,86 %; Putumayo, con el 78,52 %; Nariño, con el 76,73 %, y Cauca, con el 75,64 %.
Cepeda ganó más territorios, pero De la Espriella se impuso en votos
Uno de los datos más llamativos es que Cepeda ganó 19 departamentos, contando a Bogotá. Aunque De la Espriella solo ganó en 14 departamentos, sin contar los consulados, logró la ventaja nacional por el peso electoral de los territorios donde obtuvo mayor respaldo y por la votación acumulada en zonas del interior.
El resultado muestra que la elección no se definió únicamente por el número de departamentos ganados, sino por la cantidad de votos obtenidos en cada uno de ellos.
Bogotá y las regiones clave
Bogotá también fue determinante en la lectura política del resultado. La capital se inclinó por Cepeda con un estrecho margen, ya que el candidato logró el 52,47%, mientras que departamentos con alto peso electoral como Antioquia y Santander favorecieron a De la Espriella.
Un mapa que recuerda al plebiscito de 2016
La votación por departamentos confirmó que Colombia llegó a la segunda vuelta dividida en dos proyectos políticos con apoyos regionales muy marcados. El mapa recuerda, en parte, al del plebiscito por la paz de 2016, cuando el país también quedó partido por una diferencia mínima entre dos opciones políticas.
En aquella consulta, el “No” se impuso con el 50,21 % frente al 49,78 % del “Sí”. Diez años después, la segunda vuelta vuelve a mostrar una fractura territorial.
Aunque se trata de elecciones distintas y no pueden compararse de manera mecánica, ambos mapas revelan una constante: Colombia sigue votando de forma regionalizada, con territorios que expresan visiones políticas diferentes sobre el rumbo del país.