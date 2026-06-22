Así votaron las regiones en Colombia tras la segunda vuelta presidencial

El comportamiento por departamentos evidenció una fractura regional. De la Espriella concentró buena parte de su respaldo en el interior del país, especialmente en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y los Llanos Orientales.

Los resultados más fuertes de De la Espriella estuvieron Norte de Santander, donde alcanzó el 76,56 %; Casanare, con el 69,09 %, y Santander, con el 64,58 %.

Iván Cepeda obtuvo la mayoría en Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. También ganó en Bogotá D.C.

Sus mayores apoyos se registraron en Chocó, con el 81,38%; Vaupés, con el 80,86 %; Putumayo, con el 78,52 %; Nariño, con el 76,73 %, y Cauca, con el 75,64 %.

Cepeda ganó más territorios, pero De la Espriella se impuso en votos

Uno de los datos más llamativos es que Cepeda ganó 19 departamentos, contando a Bogotá. Aunque De la Espriella solo ganó en 14 departamentos, sin contar los consulados, logró la ventaja nacional por el peso electoral de los territorios donde obtuvo mayor respaldo y por la votación acumulada en zonas del interior.

El resultado muestra que la elección no se definió únicamente por el número de departamentos ganados, sino por la cantidad de votos obtenidos en cada uno de ellos.

Bogotá y las regiones clave

Bogotá también fue determinante en la lectura política del resultado. La capital se inclinó por Cepeda con un estrecho margen, ya que el candidato logró el 52,47%, mientras que departamentos con alto peso electoral como Antioquia y Santander favorecieron a De la Espriella.