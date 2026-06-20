Caso Beto Coral: Petro pide explicaciones a Trump

El reclamo de Petro a Trump

El activista Franklin Humberto ‘Beto’ Coral es hijo de un policía colombiano asesinado en una operación contra Pablo Escobar. Según su familia, actualmente se desconoce su ubicación, pese a que tenía una solicitud de asilo pendiente y vivía en ese país desde 2015.

“Colombia ha sacrificado 15.000 miembros de la policía muertos en juventud por impedir que la sociedad de EEUU consuma cocaína y ha sacrificado más de 200.000 asesinados colombianos y un millón de hijos de Latinoamérica”, agregó Petro en defensa de Coral.

El pasado miércoles, el mandatario ordenó a la Cancillería intervenir ante el Gobierno de Estados Unidos para buscar la liberación del activista. Además, afirmó que su detención corresponde a “una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos”.

Con esa declaración, Petro hizo referencia al candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien también tiene ciudadanía estadounidense. En las últimas semanas, De la Espriella ha denunciado públicamente a decenas de personas a las que acusa de comprar votos para la izquierda de cara a las elecciones de este domingo, con la intención de que Washington les retire el visado.

Coral, por su parte, ha expresado en sus redes sociales críticas contra Trump y contra la candidatura de De la Espriella. En las elecciones del pasado 8 de marzo fue candidato de la izquierda a un escaño en la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior.

Las versiones sobre la detención

Según Petro, Coral “es ahora, un preso político en EE.UU. solo por el apoyo político que el secretario de Estado de los EE.UU. Marco Rubio dio al defensor de narcoparamilitares genocidas del pueblo colombiano, Abelardo de la Espriella, quien sugirió su captura”. El mandatario añadió que el activista “ha sido detenido y golpeado por el gobierno de los EE.UU separándolo de su familia”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, encargado del control migratorio, se refirió a Coral como un “extranjero ilegal” y aseguró que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

Los familiares de Coral pidieron este viernes su liberación y exigieron, a través de un comunicado, que se respeten sus “derechos fundamentales”.

Según indicaron, el activista ingresó “legalmente” a Estados Unidos y presentó una solicitud de asilo por amenazas de muerte en Colombia relacionadas con el narcotráfico. También señalaron que el trámite fue radicado “dentro de plazos establecidos por la ley (...) alegando los riesgos que enfrentaba y solicitando protección”, aunque su caso lleva diez años pendiente de una decisión definitiva.