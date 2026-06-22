Cepeda presenta 57.189 reclamaciones tras la segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró este lunes que no lo “asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, en respuesta a las declaraciones de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, quien ganó las elecciones presidenciales del domingo en Colombia según el preconteo.
“A nosotros que no nos amenacen”, afirmó Cepeda en una declaración ante la prensa, en la que cuestionó el discurso pronunciado la noche del domingo por De la Espriella, tras conocerse el resultado preliminar que le dio el triunfo con una ventaja inferior al 1 %.
Respuesta al discurso de De la Espriella
Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aseguró que el país está dividido en “dos mitades casi idénticas y simétricas”. Por eso, defendió la necesidad de abrir un diálogo nacional y rechazó lo que consideró mensajes intimidatorios por parte de su rival.
“Somos un movimiento político muy numeroso. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios y a muchos políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, manifestó.
Las declaraciones de Cepeda responden al discurso pronunciado por De la Espriella tras conocerse el resultado preliminar de la segunda vuelta. En esa intervención, el ganador del preconteo pidió a su rival y al presidente Gustavo Petro respetar la voluntad popular, abstenerse de promover una “tercera vuelta en las calles”, “hacer las maletas” y prepararse para ejercer la oposición.
Reclamaciones y escrutinio oficial
El senador de izquierdas insistió en que su campaña actuará dentro de las normas legales. Además, explicó que su equipo de vigilancia electoral presentó 57.189 reclamaciones ante las autoridades electorales, con el objetivo de que sean revisadas durante el escrutinio.
“Con toda la calma, con todo el rigor y en el respeto estricto de la ley y de la Constitución, estamos apelando a lo que nos faculta la ley, que es esperar tranquilamente el resultado del escrutinio”, afirmó.
Cepeda explicó que el escrutinio municipal concluyó en la madrugada y que este lunes comenzó la revisión departamental. Aún están pendientes las etapas nacional e internacional del proceso.
El candidato reiteró lo dicho el domingo y afirmó que reconocerá el resultado oficial una vez sean resueltas las reclamaciones y se hayan verificado las dudas planteadas por su campaña.
También hizo un llamado a sus seguidores a mantener la serenidad y pidió que cualquier expresión pública se realice de manera pacífica.
“Mi llamado es a guardar la calma, a tener tranquilidad”, expresó Cepeda. Además, aseguró que no está convocando movilizaciones y pidió que cualquier manifestación se mantenga dentro de los marcos democráticos y constitucionales.
Según el preconteo de la Registraduría Nacional, De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 %, frente a los 12.708.712 sufragios logrados por Cepeda, que representan el 48,70 %. La diferencia, de menos de un punto porcentual, deberá ser confirmada por el escrutinio oficial.