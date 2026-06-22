Cepeda presenta 57.189 reclamaciones tras la segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró este lunes que no lo “asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, en respuesta a las declaraciones de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, quien ganó las elecciones presidenciales del domingo en Colombia según el preconteo.

“A nosotros que no nos amenacen”, afirmó Cepeda en una declaración ante la prensa, en la que cuestionó el discurso pronunciado la noche del domingo por De la Espriella, tras conocerse el resultado preliminar que le dio el triunfo con una ventaja inferior al 1 %.

Respuesta al discurso de De la Espriella

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aseguró que el país está dividido en “dos mitades casi idénticas y simétricas”. Por eso, defendió la necesidad de abrir un diálogo nacional y rechazó lo que consideró mensajes intimidatorios por parte de su rival.

“Somos un movimiento político muy numeroso. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios y a muchos políticos violentos. No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos”, manifestó.

Las declaraciones de Cepeda responden al discurso pronunciado por De la Espriella tras conocerse el resultado preliminar de la segunda vuelta. En esa intervención, el ganador del preconteo pidió a su rival y al presidente Gustavo Petro respetar la voluntad popular, abstenerse de promover una “tercera vuelta en las calles”, “hacer las maletas” y prepararse para ejercer la oposición.