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Claudia López anunció su voto por Iván Cepeda y explicó condiciones

Mié, 17/06/2026 - 15:03
La exmandataria aseguró que su decisión es un voto de confianza y no una adhesión política.
Claudia López-apoyo-Iván Cepeda
Créditos:
@IvanCepedaCast

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López confirmó que votará por Iván Cepeda. Sin embargo, aclaró que su decisión no representa una adhesión a la campaña del candidato del Pacto Histórico ni su ingreso a ese proyecto político.

Durante una declaración pública, López explicó que su respaldo responde a una decisión independiente y que estuvo condicionado a varios compromisos relacionados con temas que considera fundamentales para el futuro del país. "Este respaldo, querido Iván, no es una adhesión. Es un voto independiente basado en el respeto, la confianza y la concertación democrática", afirmó la exmandataria.

Las tres condiciones que Claudia López le planteó a Cepeda

Según explicó López, antes de anunciar su apoyo sostuvo conversaciones con el candidato y alcanzó acuerdos en tres asuntos que considera prioritarios:

  • La lucha contra la corrupción.
  • El fortalecimiento de la seguridad y la construcción de paz.
  • La formulación de una nueva reforma a la salud que permita enfrentar la crisis del sistema.

Además, aseguró que Cepeda se comprometió a respetar los resultados electorales tanto de la primera como de la segunda vuelta, sin importar quién resulte ganador.

"No es una adhesión"

La exalcaldesa insistió en que su decisión responde a una valoración personal sobre la trayectoria del candidato y no a una alianza política formal.

López recordó que conoce a Cepeda desde hace más de tres décadas y destacó que han coincidido en distintas causas sociales y democráticas a lo largo de los años. "Son ya más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos y de dar luchas sociales y políticas juntos", señaló.

Un respaldo clave de cara a la segunda vuelta

El anuncio se produce en la recta final de la campaña presidencial, en la que Iván Cepeda disputará la Presidencia frente a Abelardo de la Espriella.

Tras la primera vuelta, Claudia López había descartado respaldar al candidato de derecha y aseguró que evaluaría apoyar a Cepeda únicamente si existían garantías sobre temas fundamentales para el país.

Con esta decisión, la exalcaldesa busca enviar un mensaje al electorado independiente y de centro, al tiempo que reafirma su postura frente a las opciones que estarán en el tarjetón el próximo domingo. "Este domingo votaremos desde una opción independiente, por un gobierno progresista para evitar la certeza de una derecha hegemónica, violenta y autoritaria", concluyó.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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