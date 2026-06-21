Colombia tuvo participación histórica en segunda vuelta presidencial

La segunda vuelta presidencial de 2026 registró una participación cercana al 60,3 %, según el preconteo y los datos difundidos con fuente de la Registraduría. El dato marca el nivel más alto reportado para una segunda vuelta presidencial en Colombia desde que existe esta figura.

La segunda vuelta con más participación

Colombia tuvo este domingo una de las jornadas presidenciales más concurridas de su historia reciente. Según los datos preliminares de participación electoral, la segunda vuelta presidencial de 2026 alcanzó cerca del 60,3 % de participación, un registro superior al de las segundas vueltas anteriores.

El dato es relevante porque la segunda vuelta no siempre moviliza más votantes que la primera. En varios procesos anteriores, la participación cayó o se mantuvo por debajo de los niveles de mayor convocatoria. Esta vez, en cambio, el porcentaje superó los registros de 2022, 2018, 2014, 2010, 1998 y 1994, de acuerdo con la serie histórica presentada con fuente de la Registraduría Nacional.

La jornada definió la Presidencia entre Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Según el preconteo, De la Espriella quedó por delante de Cepeda en una elección cerrada, con más del 99 % de las mesas informadas.

Un registro por encima de 2022 y 1998

La comparación histórica muestra el tamaño del dato. En la segunda vuelta de 1994, la participación fue de 43,52 %. En 1998, cuando compitieron Andrés Pastrana y Horacio Serpa, subió a 59,2 %, uno de los registros más altos hasta ahora.

Después de dos elecciones sin segunda vuelta, en 2002 y 2006, la participación volvió a medirse en este escenario en 2010, cuando llegó a 44,6 %. En 2014 fue de 47,7 %, en 2018 subió a 53,9 % y en 2022 alcanzó 58,2 %.

Con ese antecedente, el registro cercano al 60,3 % en 2026 ubica esta elección por encima de las anteriores segundas vueltas presidenciales. También confirma que la disputa de este año logró movilizar a más ciudadanos que los procesos recientes, incluso en una jornada marcada por denuncias, llamados a la calma y seguimiento de autoridades electorales.

¿Qué falta por confirmar?

Aunque el preconteo permite conocer una tendencia rápida, no tiene valor jurídico para declarar oficialmente al presidente electo. El resultado definitivo depende del escrutinio, que revisa las actas y consolida los votos de manera formal.

Por eso, el dato de participación deberá quedar confirmado con la publicación final de la Registraduría. Si se mantiene el porcentaje reportado, la segunda vuelta de 2026 quedará como la de mayor participación presidencial desde que Colombia adoptó este mecanismo tras la Constitución de 1991.