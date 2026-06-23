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De la Espriella evalúa perfiles para su gabinete mientras avanza el escrutinio

Mar, 23/06/2026 - 11:25
A la espera del resultado oficial, De la Espriella empezó reuniones para definir gabinete y preparar la transición presidencial.
De la Espriella evalúa perfiles para su gabinete mientras avanza el escrutinio
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Abelardo de la Espriella, quien según el conteo preliminar ganó las elecciones presidenciales de Colombia, evalúa perfiles para conformar su gabinete y definir la hoja de ruta del empalme con el actual Gobierno, informó este martes su equipo.

De acuerdo con la información, De la Espriella sostuvo este lunes una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación del gabinete que lo acompañaría a partir del próximo 7 de agosto.

El resultado preliminar

Según el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 %. Su rival, el candidato Iván Cepeda, alcanzó unos 12,7 millones de sufragios, correspondientes al 48,70 %, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial, que se encuentra en curso.

Gabinete y empalme

En ese contexto, De la Espriella y su equipo evaluaron perfiles para las distintas carteras ministeriales y definieron lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del nuevo Gobierno.

También se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, de la que De la Espriella ha sido un férreo opositor. Según su equipo, el propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y orientada a responder desde el primer día a las necesidades de los colombianos.

De la Espriella, quien ha recibido respaldo de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, dará a conocer en los próximos días los integrantes de su equipo de Gobierno.

Creado Por
Agencia EFE
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