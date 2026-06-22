The Economist calificó como “incendiaria” la reacción del presidente Gustavo Petro tras el preconteo presidencial que da ventaja a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. El señalamiento ocurre mientras el país espera el avance del escrutinio oficial y la revisión de impugnaciones anunciadas por el Pacto Histórico.

El señalamiento del medio británico

El medio británico The Economist cuestionó la reacción del presidente Gustavo Petro luego de conocerse el resultado preliminar de la segunda vuelta presidencial en Colombia. En un artículo sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella, la publicación sostuvo que el mandatario saliente fue “mucho más incendiario” que el candidato oficialista Iván Cepeda, quien aceptó el resultado del preconteo, aunque anunció que revisará el escrutinio final.

The Economist también señaló que Petro acusó sin pruebas a Israel de manipular el software de votación y advirtió sobre “el comienzo del fascismo”. La publicación contrastó esas afirmaciones con el avance del conteo, que mostraba una diferencia cercana a un punto porcentual a favor de De la Espriella.

El pronunciamiento internacional se suma al debate abierto tras una de las elecciones más cerradas de la historia reciente del país. Con casi la totalidad de mesas informadas, el preconteo ubicó a De la Espriella con cerca del 49,66 % de los votos, frente al 48,70 % de Cepeda. La diferencia fue inferior a un punto porcentual y rondó los 250.000 votos.

Preconteo, impugnaciones y escrutinio

Aunque el preconteo marcó una tendencia favorable para De la Espriella, el resultado definitivo depende del escrutinio oficial, que es el procedimiento con validez jurídica para consolidar la elección. Cepeda reconoció el resultado preliminar como un dato no oficial, pero anunció que su equipo jurídico impugnará cerca de 33.000 mesas por presuntas irregularidades.

El candidato del Pacto Histórico pidió esperar la revisión formal y afirmó que reconocerá el resultado que surja de ese proceso. Su postura mantiene abierta una fase jurídica y política posterior a la jornada electoral, especialmente por la estrechez del margen entre ambos candidatos.

Petro, por su parte, sostuvo que De la Espriella deberá reconocer que una parte amplia del país no votó por él y planteó que el proceso de empalme podrá avanzar si se confirma oficialmente el resultado. También afirmó que no permanecerá “un segundo más” en el cargo después del mandato que recibió en 2022.

El contexto aumenta la atención sobre los próximos pasos institucionales. La Registraduría Nacional divulgó los boletines del preconteo durante la noche electoral, mientras las autoridades electorales avanzan en la revisión de actas, reclamaciones e impugnaciones. Solo después de ese trámite se consolidará el resultado final.

De la Espriella, abogado y candidato de derecha, tiene previsto asumir el poder el 7 de agosto si el escrutinio confirma la tendencia del preconteo. Entre sus principales propuestas están la reducción del tamaño del Estado, una política de seguridad más dura frente a los grupos armados y un giro en la relación con Estados Unidos e Israel.

Lo que sigue ahora es la conclusión del escrutinio, la respuesta a las impugnaciones presentadas por el equipo de Cepeda y la preparación del eventual empalme presidencial. El margen estrecho, la reacción de Petro y la lectura de medios internacionales mantienen la elección colombiana bajo observación dentro y fuera del país.