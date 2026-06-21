Fiscalía: tres personas capturadas por presuntos delitos electorales

En medio de la jornada electoral de este 21 de junio, durante la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía General de la Nación informó la captura de tres personas por presuntos delitos electorales en distintos puntos del país.
Según el reporte de la entidad, uno de los casos ocurrió en Villavicencio, Meta, donde un ciudadano habría intentado hacerse pasar por testigo electoral.
Otro hecho fue registrado en Puerto Inírida, Guainía, donde un votante presuntamente intentó suplantar a otra persona para ejercer el derecho al voto.
El tercer caso se presentó en Valledupar, Cesar, donde un hombre fue capturado luego de destruir una urna durante la jornada electoral.
También hubo 31 capturas por otros delitos
Además de estas capturas, la Fiscalía informó que 31 personas fueron detenidas al registrar órdenes judiciales vigentes por otros delitos.
Entre los delitos reportados por la entidad están secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos.
Fiscalía mantiene dispositivo nacional durante las elecciones
La entidad señaló que mantiene activo su dispositivo institucional para acompañar el desarrollo de las elecciones en todo el país.
De acuerdo con el ente acusador, cerca de 8.000 servidores, entre fiscales, investigadores del CTI y funcionarios de las 35 seccionales, están desplegados para atender denuncias relacionadas con posibles delitos electorales y responder ante cualquier irregularidad.
Verifican otros hechos reportados durante la jornada
La Fiscalía también avanza en la verificación de otros hechos reportados durante la jornada electoral.
Entre ellos está el hallazgo de 114 millones de pesos transportados en Cantagallo, Bolívar, así como la información sobre presuntas intimidaciones a jurados de votación en Ricaurte, Nariño.
Asimismo, la entidad informó que sus mecanismos de identificación permitieron ubicar a 16 personas reportadas como desaparecidas, quienes acudieron a ejercer su derecho al voto.