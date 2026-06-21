Fiscalía: tres personas capturadas por presuntos delitos electorales

En medio de la jornada electoral de este 21 de junio, durante la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía General de la Nación informó la captura de tres personas por presuntos delitos electorales en distintos puntos del país.

Según el reporte de la entidad, uno de los casos ocurrió en Villavicencio, Meta, donde un ciudadano habría intentado hacerse pasar por testigo electoral.

Otro hecho fue registrado en Puerto Inírida, Guainía, donde un votante presuntamente intentó suplantar a otra persona para ejercer el derecho al voto.

El tercer caso se presentó en Valledupar, Cesar, donde un hombre fue capturado luego de destruir una urna durante la jornada electoral.