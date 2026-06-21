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José Manuel Restrepo: ¿quién es el nuevo vicepresidente electo?

Dom, 21/06/2026 - 17:30
Perfil de José Manuel Restrepo, vicepresidente electo: su vida académica, paso por el Gobierno Duque y papel en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
José Manuel Restrepo: ¿quién es el nuevo vicepresidente electo?
Créditos:
EFE

José Manuel Restrepo Abondano se convierte en vicepresidente electo tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. Economista, académico y exministro, será una de las figuras clave del nuevo Gobierno.

José Manuel Restrepo, el perfil técnico del nuevo Gobierno

Con el triunfo de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo Abondano se convierte en vicepresidente electo de Colombia. Su llegada al segundo cargo más importante del país marca el salto definitivo de un perfil académico y técnico a la primera línea del poder político.

Restrepo nació en Bogotá y tiene 55 años. Es economista de la Universidad del Rosario, tiene estudios de posgrado en el Reino Unido y ha dedicado buena parte de su vida profesional a la educación superior. También es católico practicante, está casado y es padre de tres hijos.

Antes de entrar a la campaña presidencial, su vida pública estaba más asociada a las universidades que a las plazas políticas. Fue rector del CESA, de la Universidad del Rosario y de la Universidad EIA, institución que dirigía antes de sumarse a la fórmula de De la Espriella.

Su paso por el Gobierno nacional llegó durante la administración de Iván Duque. Primero fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y luego ministro de Hacienda, cargo que asumió en un momento de tensión fiscal y social tras la salida de Alberto Carrasquilla.

¿Cómo llegó a la fórmula de De la Espriella?

La llegada de Restrepo a la campaña no fue el resultado de una larga alianza política. Según ha contado, la propuesta surgió durante una cena en Barranquilla. Restrepo no sabía que esa noche Abelardo de la Espriella le ofrecería ser su fórmula vicepresidencial, pese a que se habían visto pocas veces.

Su elección respondió a una necesidad clara de la campaña: sumar un perfil económico, académico y con experiencia de gobierno. Mientras De la Espriella ocupó el centro del discurso político y de seguridad, Restrepo se convirtió en el rostro técnico de la fórmula.

Lo que viene en su Vicepresidencia

En el nuevo Gobierno, Restrepo tendrá un papel relevante en la agenda económica e internacional. De la Espriella ha dicho que le dejará buena parte de la interlocución económica y exterior, por lo que su Vicepresidencia no estaría limitada a funciones protocolarias.

La agenda del gobierno de De la Espriella llega con énfasis en seguridad, reducción del Estado, crecimiento económico, menor carga tributaria para empresas y revisión de la política de paz total. En ese marco, Restrepo será clave para explicar, tramitar y defender las propuestas económicas del nuevo Ejecutivo.

El reto para el vicepresidente electo será convertir su trayectoria técnica en capacidad política. Deberá moverse entre empresarios, Congreso, organismos internacionales y sectores sociales, en un gobierno que llega con un mandato de cambio fuerte y con debates abiertos sobre seguridad, economía y tamaño del Estado.

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