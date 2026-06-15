La votación en el exterior para la segunda vuelta presidencial comenzó este lunes 15 de junio y se extenderá hasta el domingo 21. Los colombianos inscritos fuera del país podrán elegir entre las fórmulas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La segunda vuelta presidencial en Colombia ya está en marcha para los ciudadanos que votan fuera del país. La Registraduría Nacional confirmó que 1.414.661 colombianos residentes en el exterior están habilitados para participar en la elección de presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

La jornada se desarrollará durante una semana, entre el 15 y el 21 de junio, con horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., según la hora local de cada país. En total, se instalarán 253 puestos de votación en 67 países, con 1.489 mesas habilitadas entre el lunes y el sábado, y 2.181 mesas el domingo 21 de junio.

En la tarjeta electoral aparecerán dos fórmulas. En la primera ubicación estarán Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas. En la segunda, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. La Registraduría recordó que los votantes deberán marcar una sola opción, pues marcar más de una anula el voto.

¿Cómo votar desde el exterior?

El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía. Los electores pueden presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en formato físico o desde la aplicación oficial en el celular. No se aceptan pasaporte, contraseña, libreta militar ni otros documentos distintos a la cédula.

Los colombianos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría, en la aplicación aVotar o en el chatbot institucional. La Cancillería también dispone de un buscador de puestos en el exterior con direcciones y horarios.

La votación de lunes a sábado se realiza principalmente en consulados. Los puestos adscritos, como sedes externas habilitadas para ampliar la cobertura, funcionan únicamente el domingo de elecciones. Por eso, antes de desplazarse, los ciudadanos deben verificar el lugar asignado y el día en que está disponible.

Seguimiento y resultados

La apertura oficial de la jornada se dio por la diferencia horaria. Según la Cancillería, la primera votación se registró en el Consulado de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, cuando allí ya eran las 8:00 a. m. del lunes 15 de junio.

Para el seguimiento del proceso, fue instalado un Puesto de Mando Unificado para las elecciones en el exterior en el Palacio de San Carlos. Desde allí, la Cancillería monitorea el desarrollo de la jornada en las sedes habilitadas y coordina la respuesta ante eventuales novedades.

Además, la Registraduría anunció el envío de 65 delegados a los principales puestos de votación en el mundo, con énfasis en el conteo de votos, el diligenciamiento de actas y su publicación. El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la mayor concentración de votantes en el exterior está en países como Estados Unidos, España, Venezuela, Chile, Ecuador, Canadá y México.

El proceso culminará el domingo 21 de junio. Ese día también se votará en Colombia y, a partir de las 4:00 p. m., hora legal colombiana, la Registraduría empezará a divulgar los resultados preliminares de la votación en el exterior.