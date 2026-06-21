Los mensajes centrales de De la Espriella tras su victoria

Abelardo de la Espriella pronunció desde Barranquilla su primer discurso tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que, según el preconteo, se impuso sobre Iván Cepeda por un estrecho margen.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria agradeció a Dios, a sus votantes y a quienes respaldaron su aspiración presidencial. Durante su intervención, también aseguró que recibió mensajes de reconocimiento internacional tras su triunfo.

“Acabo de hablar hace unos minutos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y manifestó su apoyo y reconocimiento a nuestra victoria”, afirmó De la Espriella.

Además, dijo que también se comunicó con el jefe de gabinete de Giorgia Meloni, presidenta de Italia.

Respeto a la Constitución

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el respeto a la Constitución y a la independencia de los poderes públicos. El presidente electo aseguró que su gobierno estará enmarcado en la legalidad y las garantías democráticas.

Mensaje a quienes piensan distinto

También envió un mensaje a quienes no acompañaron su candidatura y aseguró que durante su gobierno no habrá persecuciones políticas. Según dijo, su propósito será gobernar para todos los colombianos, incluso para quienes piensan distinto.

“No habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen los mismos derechos que nosotros. Seré el presidente de todos los colombianos”, manifestó.

Llamado a Petro y Cepeda

En otro momento de su intervención, el presidente electo se refirió al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, a quienes les pidió respetar los resultados de la segunda vuelta. De la Espriella afirmó que desconocer el veredicto de las urnas no sería un desafío contra él, sino contra los ciudadanos que participaron en la elección.

“Al desconocer el veredicto de las urnas no están desafiando al tigre, sino a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo a José Manuel y a mí libremente en las urnas y en democracia”, señaló.

Una contienda cerrada y mensaje a la oposición

De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, frente a los 12,7 millones de Iván Cepeda, en una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

El presidente electo pidió respetar el resultado de las urnas y aseguró que fue elegido bajo el mismo sistema que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño hace cuatro años.

También afirmó que Cepeda tendrá garantías para ejercer la oposición dentro del marco constitucional, aunque le pidió no promover movilizaciones que puedan derivar en violencia.

Con su discurso, De la Espriella marcó los primeros ejes de su llegada al poder: respeto a la legalidad, reconocimiento de los resultados, garantías democráticas y un llamado a la unidad nacional.