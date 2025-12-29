Ministros de Petro no irán a debate por decreto de emergencia económica

Los 19 ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro no asistirán al debate de control político citado por el Congreso de la República para este lunes 29 de diciembre, en el que se analizará el decreto de emergencia económica y social expedido por el Ejecutivo. La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y ha generado un nuevo choque institucional entre el Gobierno y el Legislativo.

La sesión, programada para las 10:00 de la mañana y de carácter mixto, tenía como propósito que los jefes de las carteras explicaran las motivaciones y alcances del decreto. No obstante, el Ejecutivo argumenta que aún no se han expedido los decretos reglamentarios que desarrollan la emergencia y que tampoco se ha cumplido el plazo legal de cinco días para responder el cuestionario enviado por el Congreso, compuesto por 26 preguntas.

Pese a ello, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, aseguró que el debate se iniciará, incluso sin la presencia de los ministros. El senador liberal explicó que, aunque la sesión está enfocada principalmente en discutir ascensos de policías y militares, existe una proposición para abrir el control político al decreto de emergencia.

“Los ministros tienen cinco días y van tres nada más. Faltan dos días para que ellos asistan. En el momento que se cumpla con lo que establece la ley, tendrán que estar presentes. Si no van, les toca moción de censura”, advirtió García, al señalar que la inasistencia reiterada puede acarrear consecuencias políticas para los funcionarios del Gobierno.

Desde el Ejecutivo, Armando Benedetti ha cuestionado la rapidez con la que el Congreso decidió citar el debate. En un video publicado en su cuenta de X, el ministro del Interior afirmó que algunos congresistas actúan con “ligereza” frente al análisis del decreto y sugirió que el control político busca frenar medidas que afectarían a los sectores más ricos del país.

“Sale el Congreso corriendo para hacerle un estudio a ese decreto. Pero como los tiempos no le dan, hacen un control político mal hecho. Lo importante es cómo salen corriendo a defender a que a los ricos no les pongan impuestos”, sostuvo Benedetti, quien también comparó esta celeridad con la falta de apoyo legislativo a iniciativas como la reforma a la salud, que fue archivada.

Por su parte, García Turbay reiteró que el Congreso hará uso de las herramientas constitucionales si el Gobierno no comparece una vez se cumplan los plazos legales. “Cuando se cumplan los cinco días, ellos deben ir al Congreso. Si después de esos cinco días son citados y no llegan, toca hacer uso de las herramientas que tenemos por ley”, señaló.

En sectores de la oposición ya se menciona la posibilidad de promover una moción de censura, especialmente contra el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, como responsable directo de la política económica del país y del decreto en cuestión.

Este nuevo episodio profundiza las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el mandato de Gustavo Petro. Mientras el Gobierno insiste en que el debate debe realizarse conforme a los tiempos legales, el Congreso defiende su facultad constitucional de ejercer control político inmediato sobre las decisiones del Ejecutivo.